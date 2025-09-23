Thiès : le maire Babacar Diop lance la réfection des routes secondaires

Un constat alarmant sur l’état des routes

Ce mercredi matin, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé au lancement des travaux de réfection des routes secondaires sur l’avenue Aynina Fall. À cette occasion, il a dressé un état des lieux inquiétant sur la dégradation avancée des axes routiers de la ville.



« Depuis quelques années, la demande la plus pressante, c’est la réfection des routes à Thiès », a-t-il affirmé, évoquant notamment les avenues Bountou Dépôt, Jules Sagna, la route de la Cité Senghor, ainsi que les voies menant vers l’hôpital régional.



Une stratégie municipale face au manque de moyens

Malgré les limites de compétences entre la mairie, Ageroute et FERA, Babacar Diop insiste :



« Un maire ne peut pas se cacher derrière le manque de moyens. Nous mobilisons le conseil municipal et nous trouvons des stratégies pour répondre aux attentes des citoyens. »



500 millions FCFA mobilisés

La mairie a réussi à dégager une enveloppe d’environ 500 millions de FCFA, avec l’appui du conseil municipal. Toutefois, le maire reconnaît que cette somme reste insuffisante pour couvrir l’ensemble des routes de Thiès.



Un appel à la solidarité locale et à l’État

Babacar Diop a lancé un appel à l’expertise locale, aux entreprises et aux fils de Thiès afin de contribuer à cet effort collectif. Il a également exprimé son espoir de voir l’État accompagner cette initiative pour une meilleure prise en charge de la problématique routière.

