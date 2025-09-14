Menu
L'Actualité au Sénégal

Vol de téléphones au Magal de Touba : un jeune Thiessois condamné à 3 mois ferme


Rédigé le Mardi 16 Septembre 2025 à 13:14 | Lu 58 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


En route pour Touba, à l’occasion du Magal, Gora, 18 ans, avait un objectif bien loin de la ferveur religieuse. Résidant au quartier Hersent de Thiès, il s’était présenté comme un simple invité, logeant chez C. Mbaye, son hôte du jour, afin de profiter de l’hospitalité traditionnelle réservée aux pèlerins. Mais derrière cette façade, il nourrissait un plan : subtiliser des téléphones portables pour ensuite les revendre.


Vol de téléphones au Magal de Touba : un jeune Thiessois condamné à 3 mois ferme
Son mode opératoire était simple mais sournois : attendre que les autres disciples, épuisés par les veillées religieuses, sombrent dans le sommeil profond, puis fouiller discrètement leurs affaires pour s’emparer de leurs téléphones avant de disparaître.
 
Lorsque les victimes constatent les disparitions et remarquent dans le même temps l’absence du jeune homme, les soupçons se tournent rapidement vers lui. Alertée, la police de Thiès réussit à l’appréhender. Face aux enquêteurs, Gora finit par reconnaître les faits.
 
Devant le tribunal, il tente toutefois de justifier son geste en affirmant qu’il voulait « se venger » d’un tort que lui aurait causé son hôte, le sieur Mbaye. Une explication qui n’a pas convaincu les juges. Le jeune Thiessois a été condamné hier à trois mois d’emprisonnement ferme.
 
Un rappel sévère que même en marge des grands événements religieux, certains profitent de l’élan de solidarité pour commettre des délits, au risque de transformer une quête spirituelle en un passage devant le tribunal.


Lat Soukabé Fall

