Vol de téléphones au Magal de Touba : un jeune Thiessois condamné à 3 mois ferme

Lorsque les victimes constatent les disparitions et remarquent dans le même temps l’absence du jeune homme, les soupçons se tournent rapidement vers lui. Alertée, la police de Thiès réussit à l’appréhender. Face aux enquêteurs, Gora finit par reconnaître les faits.

Devant le tribunal, il tente toutefois de justifier son geste en affirmant qu’il voulait « se venger » d’un tort que lui aurait causé son hôte, le sieur Mbaye. Une explication qui n’a pas convaincu les juges. Le jeune Thiessois a été condamné hier à trois mois d’emprisonnement ferme.

Un rappel sévère que même en marge des grands événements religieux, certains profitent de l’élan de solidarité pour commettre des délits, au risque de transformer une quête spirituelle en un passage devant le tribunal.

Son mode opératoire était simple mais sournois : attendre que les autres disciples, épuisés par les veillées religieuses, sombrent dans le sommeil profond, puis fouiller discrètement leurs affaires pour s’emparer de leurs téléphones avant de disparaître.