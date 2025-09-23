Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Tambacounda : un réseau de falsification de cartes de transport démantelé à Kidira


Rédigé le Mercredi 24 Septembre 2025 à 13:22 | Lu 54 fois Rédigé par


La Section de Recherches de Tambacounda a démantelé un réseau de falsification de cartes internationales de transport à Kidira. Neuf personnes ont été arrêtées.

Une opération ciblée à Kidira


Tambacounda : un réseau de falsification de cartes de transport démantelé à Kidira

 

Le mercredi 17 septembre 2025, la Section de Recherches de Tambacounda a mené une opération qui a permis de mettre fin aux activités d’un réseau spécialisé dans la falsification de cartes internationales de transport public de marchandises.

Un trafic lucratif

Selon les enquêteurs, ce réseau, basé à Kidira, zone stratégique de transit, était en grande partie dirigé par des syndicalistes du secteur du transport. Chaque carte frauduleuse était vendue à 25 000 francs CFA, générant d’importants bénéfices pour les faussaires.

Neuf suspects interpellés

L’opération a conduit à l’arrestation de neuf individus soupçonnés d’être impliqués dans ce trafic illicite.

Appel à la vigilance

La Gendarmerie nationale a réaffirmé sa détermination à lutter contre la fraude documentaire et a invité les populations à collaborer avec les forces de sécurité en signalant toute activité suspecte.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags