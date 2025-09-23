Tambacounda : un réseau de falsification de cartes de transport démantelé à Kidira

Le mercredi 17 septembre 2025, la Section de Recherches de Tambacounda a mené une opération qui a permis de mettre fin aux activités d’un réseau spécialisé dans la falsification de cartes internationales de transport public de marchandises.



Un trafic lucratif

Selon les enquêteurs, ce réseau, basé à Kidira, zone stratégique de transit, était en grande partie dirigé par des syndicalistes du secteur du transport. Chaque carte frauduleuse était vendue à 25 000 francs CFA, générant d’importants bénéfices pour les faussaires.



Neuf suspects interpellés

L’opération a conduit à l’arrestation de neuf individus soupçonnés d’être impliqués dans ce trafic illicite.



Appel à la vigilance

La Gendarmerie nationale a réaffirmé sa détermination à lutter contre la fraude documentaire et a invité les populations à collaborer avec les forces de sécurité en signalant toute activité suspecte.

