Rennes : Un ado de 14 ans reconnaît le viol en pleine rue d’une femme de 24 ans

Lundi 22 Septembre 2025 Lat Soukabé Fall

Une nuit d’horreur et un véritable calvaire. Dans la nuit du 13 septembre, une femme a été victime d’un viol en pleine rue alors qu’elle rentrait chez elle à pied, à Rennes (Ille-et-Vilaine). D’après le procureur de la République Frédéric Teillet, la jeune femme avait passé la soirée en ville et regagnait son domicile. L’auteur des faits était muni d’une arme de poing et aurait été menacée avec, a appris 20 Minutes auprès du parquet. Les faits auraient été commis dans le quartier du Blosne, selon nos confrères de Ouest-France, qui ont révélé l’affaire.



Le mis en cause, identifié par son ADN, a été mis en examen et placé en détention provisoire La femme, âgée de 24 ans, s’était ensuite rendue au commissariat de Rennes pour déposer plainte. Elle a alors décrit les atrocités subies aux enquêteurs. Elle a expliqué qu’après le viol, elle avait dû remettre l’argent qu’elle avait avec elle à son agresseur. L’enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT) et a rapidement débouché sur l’interpellation d’un suspect le 18 septembre.



Retrouvé grâce à son ADN

Confondu par son ADN, le suspect est un adolescent de 14 ans, déjà connu des services judiciaires. A son domicile, les policiers ont découvert plusieurs armes à feu, des munitions, ainsi que les vêtements portés lors des faits. Pendant sa garde à vue, l’adolescent a pourtant nié le viol, avant de le reconnaître lors de sa dernière audition.



Il a été présenté à un juge d’instruction et mis en examen pour « viol commis sous la menace d’une arme », « extorsion commise avec une arme » et « détention d’arme et de munitions ». Il a été placé en détention provisoire.