Mont-Rolland : Pose de la Première Pierre du Centre d’Analyse Médicale 📍 Mont-Rolland, Thiès – 🗓️ Septembre 2025

Un projet de santé publique de grande envergure Ce samedi, la commune de Mont-Rolland a célébré un moment historique avec la pose symbolique de la première pierre du Centre d’analyse médicale, fruit d’une coopération exemplaire entre le projet Qualité Fruit Sénégal (QFS) et la municipalité locale. La cérémonie, marquée par une forte affluence, a réuni autorités administratives, leaders communautaires, partenaires techniques et acteurs de la santé. Le directeur du projet QFS, M. Souleymane Bass, a été vivement applaudi pour son engagement sans faille, tout comme le porteur de l’initiative, Alex Mbeng, ancien inspecteur de police et artisan de cette belle réussite locale.

Un projet salué par tous les partenaires Dans son discours, le maire de Mont-Rolland a souligné la collaboration remarquable entre les services de l’État, les élus, les familles, la justice et les populations. De nombreuses familles ont accepté de céder leurs terres agricoles pour permettre l’implantation du centre, dont les familles de Joseph, Benoît Beng et Roland Gaï. Le soutien de la Cour suprême, de la gendarmerie nationale et du tribunal de grande instance de Thiès a été déterminant dans la protection juridique du projet, autrefois menacé.

Un centre moderne pour une médecine accessible à tous Le futur centre vise à offrir des services d’analyse fiables et accessibles dans un environnement moderne, répondant aux normes sanitaires nationales. Il permettra de décongestionner les hôpitaux de la région et offrira un accès de proximité à la population de Mont-Rolland et des zones environnantes. Le directeur régional de la santé, les médecins chefs de district, les ingénieurs du projet et les ICP (Infirmiers Chefs de Poste) étaient présents pour saluer un projet qui incarne l’égalité d’accès aux soins.

Une vision sociale portée par la municipalité Le maire a insisté sur la nécessité de sortir la santé du champ du luxe : « Nous avons voté une enveloppe de 50 millions FCFA pour l’adhésion de tous à la mutuelle de santé. La santé doit être un droit fondamental. » Le montage financier du projet QFS est cité en exemple : il repose sur une convention sociale locale et sur l’engagement du secteur privé dans un partenariat public-privé intelligent et inclusif.

Un avenir médical prometteur pour Mont-Rolland Avec une capacité de prise en charge prévue pour plus de 3000 patients, ce centre constituera un outil précieux pour la prévention, le dépistage et le diagnostic dans la région. Des services comme la radiologie, les analyses biomédicales et les soins d’urgence y seront proposés à des tarifs accessibles.

