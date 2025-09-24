Mbour : don de matériel médical de 26 millions FCFA aux postes de santé de Tripano et Médine





Les postes de santé de Tripano et de Médine, dans le département de Mbour, ont bénéficié d’un important don de matériel médical d’une valeur de plus de 26 millions de francs CFA. L’initiative est portée par le député Abdoulaye Tall, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, en partenariat avec l’association Mamadou Diop – Miroir citoyenneté, basée en France et engagée dans l’humanitaire.



La remise officielle a eu lieu jeudi, en présence des responsables des structures bénéficiaires. Le don comprend notamment des lits médicalisés, des lits fixes, des chaises roulantes et des déambulateurs. Une partie de ce matériel a également été attribuée à l’association des personnes vivant avec un handicap.



Selon Abdoulaye Tall, cette initiative vise à améliorer la prise en charge des patients et à répondre aux défis auxquels fait face le système de santé local, notamment le renforcement du plateau médical.



De son côté, Papa Ngala Diop, membre de l’association partenaire, a souligné l’importance de doter ces structures d’ambulances afin d’aller plus loin dans l’appui aux populations.



Ousseynou Guèye, infirmier chef de poste de Médine, a exprimé sa gratitude, affirmant que ce matériel contribuera significativement à l’amélioration des soins pour les malades et les personnes en situation de handicap.



Créée en 2018 en France, l’association Mamadou Diop – Miroir citoyenneté intervient exclusivement au Sénégal et se fixe pour mission de perpétuer l’engagement social de son parrain en faveur des plus



aps

