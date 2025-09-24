Mbour : deux sourds-muets diffusent les sextapes d’une femme mariée sur les réseaux sociaux

Une diffusion malveillante et une rançon

Le lendemain de la disparition de l’appareil, les deux individus ont envoyé à l’une des amies de la victime une vidéo intime de F. Dia via WhatsApp, accompagnée d’une demande de rançon de 5 000 F CFA. Face à cette pression, la victime a immédiatement déposé une plainte auprès du commissariat de Saly Portudal.



Avant même l’intervention des autorités, les malfaiteurs avaient créé un groupe WhatsApp en utilisant le compte de F. Dia, y ajoutant plusieurs de ses contacts afin de diffuser les vidéos intimes. Ils ont également exploité la fonction « statut » de l’application pour propager ces contenus, provoquant une humiliation publique considérable pour la jeune femme.



Intervention rapide des autorités

Grâce à l’exploitation des données téléphoniques, les enquêteurs ont rapidement identifié et localisé les deux jeunes hommes. Interpellés, M. Bâ et B. Diouf ont reconnu les faits et présenté leurs excuses. Après leur garde à vue, ils ont été déférés au parquet de Mbour et placés sous mandat de dépôt.



Un signal d’alerte sur la sécurité numérique

Cette affaire met en lumière les dangers liés à la sécurité des données personnelles et à l’usage malveillant des technologies numériques. Elle rappelle l’importance de protéger ses informations personnelles et de rester vigilant face aux risques liés à la diffusion de contenus intimes.



Elle soulève également des questions sur la protection de la vie privée et la nécessité de renforcer les mesures légales et éducatives pour prévenir de tels actes.

