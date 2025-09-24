Menu
Saisie de plus de 32 kg de haschich à l'aéroport AIBD : un trafiquant étranger arrêté


Rédigé le Jeudi 9 Octobre 2025


Les douanes sénégalaises ont intercepté plus de 32 kg de haschich à l’aéroport AIBD. Le suspect, un étranger à double nationalité, a été remis au parquet de Mbour.


Saisie de plus de 32 kg de haschich à l'aéroport AIBD : un trafiquant étranger arrêté

 

La Brigade du tourisme des douanes opérant à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass a réalisé une importante saisie de résine de cannabis, communément appelée haschich. L’opération, menée le jeudi 2 octobre 2025, a permis d’intercepter plus de 32 kilogrammes de drogue dissimulés dans deux valises.

Selon un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la direction générale des douanes, les agents ont repéré les bagages grâce à un ciblage précis et à l’utilisation de techniques d’investigation avancées. Les valises suspectes ont été isolées avant leur passage au scanner, ce qui a confirmé les soupçons des douaniers.

Au total, 59 paquets, pesant 32,686 kilogrammes, ont été découverts après l’ouverture des bagages par leur propriétaire lui-même. Les analyses effectuées sur les échantillons ont confirmé qu’il s’agissait bien de haschich.

Le détenteur des valises, un étranger disposant d’une double nationalité, arrivait d’un pays asiatique et devait se rendre vers un État frontalier. Il a été immédiatement interpellé avant d’être remis au parquet de Mbour pour la suite de la procédure.

La valeur marchande de la drogue saisie n’a pas été précisée par les autorités douanières.

aps




