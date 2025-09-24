|
Blanchiment de capitaux : Aliou Sall et son épouse en garde à vue
Rédigé le Jeudi 9 Octobre 2025 à 23:41 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, frère cadet de l’ex-président Macky Sall, et son épouse ont été placés en garde à vue le jeudi 9 octobre 2025 à la Division des Investigations Criminelles (DIC) de Dakar. Cette mesure intervient à la suite d’une enquête ouverte par le Pool judiciaire financier, sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), signalant des opérations suspectes liées au foncier.
Lat Soukabé Fall
Jeudi 9 Octobre 2025 - 20:53 Saisie de plus de 32 kg de haschich à l’aéroport AIBD : un trafiquant étranger arrêté
Actualité à Thiès
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...
Motos Jakarta à Thiès : entre survie économique et insécurité, le Médiateur dit stop
Lat Soukabé Fall - 07/10/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Blanchiment de capitaux : Aliou Sall et son épouse en garde à vue
Lat Soukabé Fall - 09/10/2025 - 0 Commentaire
L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, frère cadet de l’ex-président Macky Sall, et son épouse ont été placés en garde à vue le jeudi 9 octobre 2025 à la Division des Investigations Criminelles...
Saisie de plus de 32 kg de haschich à l’aéroport AIBD : un trafiquant étranger arrêté
Rédaction - 09/10/2025 - 0 Commentaire
