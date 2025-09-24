Blanchiment de capitaux : Aliou Sall et son épouse en garde à vue

Rédigé le Jeudi 9 Octobre 2025 à 23:41 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, frère cadet de l’ex-président Macky Sall, et son épouse ont été placés en garde à vue le jeudi 9 octobre 2025 à la Division des Investigations Criminelles (DIC) de Dakar. Cette mesure intervient à la suite d’une enquête ouverte par le Pool judiciaire financier, sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), signalant des opérations suspectes liées au foncier.





Le couple est soupçonné de blanchiment de capitaux. Selon leur avocat, Me El Hadji Diouf, Aliou Sall a créé une société immobilière avec son épouse, cette dernière détenant 1 % du capital et assurant la gérance par procuration. Aliou Sall a expliqué que toutes les transactions effectuées dans le cadre de cette société sont documentées et ont été fournies aux enquêteurs.





Après cette première audition, le couple sera présenté devant le collège d’instruction du Pool judiciaire financier. Le juge d’instruction décidera alors des suites à donner à la procédure, notamment si des charges seront retenues ou si des mesures complémentaires seront appliquées.



Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large où d’autres personnalités sont également visées par des enquêtes sur des opérations suspectes en lien avec le foncier, comme Léopold Ngom de Sertem Groupe.





Le placement en garde à vue d’Aliou Sall et de son épouse marque un moment sensible dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la transparence dans les transactions immobilières au Sénégal. Les autorités judiciaires semblent déterminées à suivre ces dossiers de près, afin de s’assurer que les responsables soient traduits devant la justice si les preuves le confirment.

