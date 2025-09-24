16 corps sans vie non identifiés à l’hôpital Dalal Jamm : un appel urgent lancé aux familles

La direction de l’établissement informe que le délai légal de conservation des corps est arrivé à expiration. Toutefois, une dérogation exceptionnelle de quinze jours a été accordée pour permettre aux familles et proches de procéder à l’identification des défunts. Passé ce délai, l’hôpital sera contraint de solliciter une autorisation d’inhumation auprès du Procureur du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye.



Les familles concernées sont invitées à se présenter au service social de l’hôpital ou à contacter les numéros suivants pour toute information ou démarche : 33 839 85 85, 77 348 77 37, 76 416 67 82.



Cette situation met en lumière les défis persistants liés à l’identification des défunts dans le pays, en particulier concernant les personnes sans domicile fixe et les nourrissons abandonnés, et souligne l’importance d’une mobilisation rapide pour que ces défunts puissent recevoir une sépulture digne.

