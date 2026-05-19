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Mbour : des faux gendarmes imposaient la peur avec menottes et faux grades


Rédigé le Vendredi 22 Mai 2026 à 01:06 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade de recherches de Saly a démantelé un étonnant réseau de faux officiers qui semait la terreur à Mbour et dans les environs. Deux hommes, se présentant frauduleusement comme des hauts gradés de la gendarmerie, sont aujourd’hui entre les mains de la justice après une opération minutieusement montée par les enquêteurs.


Mbour : des faux gendarmes imposaient la peur avec menottes et faux grades

Selon les informations recueillies, les mis en cause répondent aux initiales de F. I. Faye et S. Ba. Le premier, chauffeur de profession, se faisait passer pour un capitaine de gendarmerie, tandis que le second, frigoriste, usurpait le grade de major.
 

Un terrain, des menottes et 3 millions FCFA

L’affaire a éclaté autour d’un dossier d’escroquerie foncière impliquant une dame identifiée sous le nom de K. Touré. Les deux faux officiers auraient tenté d’intervenir dans le conflit en usant de méthodes dignes d’un film policier.
 

Pour convaincre leur victime de leur supposé pouvoir, ils auraient même menotté un homme avant de le conduire devant le plaignant A. Lo afin de l’intimider. Sous pression, ce dernier aurait été forcé de remettre un terrain en garantie ainsi qu’une somme de 3 millions FCFA à K. Touré.
 

D’après les enquêteurs, les deux imposteurs auraient récupéré à eux seuls près de 2 millions FCFA dans cette opération.
 

Le faux capitaine réclamait 2 millions pour « voir » le procureur

Mais c’est une nouvelle tentative d’extorsion qui va finalement provoquer leur chute.
 

Déjà activement recherché par la BR de Saly pour des faits similaires, F. I. Faye s’est présenté le 7 mai dernier sur le chantier d’un commerçant nommé B. Sarr, gérant d’une quincaillerie à Médine.
 

Se faisant passer pour un gendarme, il aurait ordonné l’arrêt immédiat des travaux avant de réclamer la somme de 2 millions FCFA. En échange, il promettait à sa cible un prétendu accès privilégié au procureur du Tribunal de grande instance de Mbour.
 

Pris de peur, le commerçant a discrètement alerté la Brigade de recherches de Saly.
 

Le piège de la BR se referme

Les enquêteurs ont alors élaboré un piège. Le commerçant a été instruit de rappeler le suspect et de lui fixer un rendez-vous pour la remise de l’argent.
 

Le lendemain, vers 14 heures, F. I. Faye revient sur les lieux pour récupérer cette fois-ci une avance de 100 000 FCFA. Mais sans le savoir, il était déjà surveillé par les éléments de la BR positionnés en embuscade.
 

À peine arrivé, le faux capitaine a été interpellé.

Durant son audition, il a reconnu avoir usurpé la fonction de gendarme, tout en niant avoir exigé les fortes sommes évoquées par les plaignants.
 

Son complice arrêté trois jours plus tard

L’enquête s’est poursuivie et a permis l’arrestation de son présumé complice S. Ba le 11 mai 2026.
 

Au terme des investigations, les deux hommes ont été déférés devant le procureur du Tribunal de grande instance de Mbour, Augustin Yakhar Faye, pour usurpation de fonctions et extorsion de fonds.

 

 
 


Lat Soukabé Fall

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