100 millions pour un terrain jamais acheté : la mésaventure judiciaire de Mbaye Diagne

D’après les informations issues de la procédure, tout serait parti d’un projet immobilier présenté comme une opportunité sûre. Confiant, le joueur aurait remis les 100 millions FCFA à Ousmane Loum afin qu’il procède à l’achat d’un terrain. Mais après la remise de l’argent, la parcelle promise n’aurait jamais été acquise.





Pendant plusieurs mois, l’international sénégalais aurait tenté d’obtenir des explications et de récupérer ses fonds. En vain. Face à cette situation jugée inquiétante, le footballeur aurait finalement décidé de porter plainte.





L’affaire a alors atterri entre les mains de la Division des investigations criminelles, plus connue sous le nom de DIC. Les enquêteurs ont auditionné les différentes parties avant de transmettre le dossier au parquet financier.





Au terme de l’enquête, Ousmane Loum a été déféré mercredi devant le parquet financier pour abus de confiance présumé. Compte tenu de l’importance des montants en jeu et de la sensibilité du dossier, le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire.





Le dossier a ainsi été confié à un collège de juges d’instruction qui devra déterminer les responsabilités exactes de chacun dans cette affaire qui secoue déjà les réseaux sociaux et le milieu sportif sénégalais.





Selon des sources proches du dossier, le mis en cause est actuellement sous le régime du retour de parquet et devrait faire face au juge d’instruction ce vendredi en vue d’une inculpation formelle.





Cette affaire relance une nouvelle fois le débat sur les investissements immobiliers mal sécurisés et les conflits financiers impliquant des proches ou membres de famille. Au Sénégal, plusieurs célébrités et sportifs ont déjà été victimes d’escroqueries similaires, souvent commises par des personnes bénéficiant d’une confiance totale de leurs victimes.

