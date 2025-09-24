Menu
Mbour – Une querelle de voisinage tourne à la violence : une femme enceinte passée à tabac par toute une famille


Rédigé le Mardi 30 Septembre 2025 à 10:43 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le calme habituel du quartier Diamaguène, à Mbour, a été brisé par une scène de violence qui a profondément choqué les habitants. Ce qui n’était au départ qu’une simple dispute entre enfants s’est transformé en affrontement familial, impliquant plusieurs membres d’un même foyer, et se terminant au Tribunal d’instance de Mbour.


Une altercation qui dérape
Les faits remontent à la soirée du 18 septembre dernier, vers 21 heures. Ce soir-là, le petit frère de Daro Sarr, une jeune femme enceinte, rentrait tranquillement du domicile de leur grande sœur. En passant devant la maison de leurs voisins, il aurait eu un échange houleux avec Bineta Dia, 16 ans, fille de Pape Alassane Dia et Mariama Diallo.

Selon le témoignage recueilli à la barre, la jeune fille aurait subitement giflé le garçon avant de le frapper à plusieurs reprises, sans que l’on sache réellement l’origine du différend.

Alertée par les cris, Daro Sarr est aussitôt sortie de chez elle pour défendre son frère. Mais face à la colère de Bineta, la situation dégénère rapidement. La mineure, loin de reculer, s’en prend de nouveau à l’enfant, sous les yeux de sa sœur enceinte.

Une bagarre qui vire au lynchage
C’est alors que le drame prend une tournure inattendue. Le père, la mère et la grande sœur de Bineta, voyant la scène, accourent et se joignent à la rixe. Au lieu d’apaiser les tensions, ils s’en prennent directement à Daro Sarr.

Tirée, bousculée, frappée à coups de poing et de pied, la jeune femme tombe au sol, incapable de se défendre. Des témoins racontent une scène d’une rare brutalité, où la future mère aurait été rouée de coups par toute une famille avant que des voisins ne s’interposent pour la sauver.

Transportée d’urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro, la victime obtient un certificat médical de 7 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT). Le lendemain matin, encore marquée physiquement et moralement, elle se rend au commissariat de Diamaguène, accompagnée de son mari, pour déposer plainte contre la famille Dia.

Une famille entière face à la justice
La plainte conduit à l’arrestation immédiate des membres de la famille Dia. Le père, la mère et la fille aînée sont placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Mbour, tandis que Bineta, encore mineure, est confiée à la justice des enfants.

Devant le tribunal, les trois adultes ont nié les faits, soutenant qu’ils n’avaient fait que tenter de “séparer une bagarre d’enfants”. Une version battue en brèche par la victime, qui, malgré les blessures, a maintenu fermement ses accusations.

Des excuses et un pardon
Lors de l’audience, un moment d’émotion a marqué la salle : Mariama Diallo, la mère de Bineta, s’est levée pour présenter ses excuses publiques à sa voisine. Touchée par ce geste, Daro Sarr, dans un esprit de conciliation, a accepté de leur accorder son pardon.

Mais ce pardon n’a pas suffi à effacer la gravité des faits.

Le verdict du tribunal
Le procureur, dans son réquisitoire, a rappelé que “la grossesse de la victime rendait les coups encore plus dangereux et moralement inacceptables”. Il a demandé l’application stricte de la loi.

Après délibération, le tribunal a reconnu les trois adultes coupables de coups et blessures volontaires, tout en tenant compte de leur repentir et des excuses présentées.

Pape Alassane Dia,

Mariama Diallo,

et leur fille aînée

ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis.

Quant à Bineta, la mineure, elle sera jugée séparément par le Tribunal pour enfants dans les prochains jours.

Un incident parti d’une simple dispute entre adolescents, mais qui rappelle à quel point la colère et l’esprit de clan peuvent transformer un différend banal en drame humain.



Lat Soukabé Fall

