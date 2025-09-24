|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
L'Actualité au Sénégal
Mbour – Une querelle de voisinage tourne à la violence : une femme enceinte passée à tabac par toute une famille
Rédigé le Mardi 30 Septembre 2025 à 10:43 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Le calme habituel du quartier Diamaguène, à Mbour, a été brisé par une scène de violence qui a profondément choqué les habitants. Ce qui n’était au départ qu’une simple dispute entre enfants s’est transformé en affrontement familial, impliquant plusieurs membres d’un même foyer, et se terminant au Tribunal d’instance de Mbour.
Une altercation qui dérape
Lat Soukabé Fall
Actualité à Thiès
Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier
Lat Soukabé Fall - 28/09/2025 - 0 Commentaire
Organisé par l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, le Cyber Campus de Thiès a accueilli un atelier de formation destiné aux professionnels du secteur...
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Lat Soukabé Fall - 22/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Trafic de drogue à Fatick
Lat Soukabé Fall - 30/09/2025 - 0 Commentaire
Dans la région de Fatick, la Brigade régionale des stupéfiants, relevant de l’OCRTIS, a mené une opération spectaculaire le dimanche 28 septembre 2025, sur la base d’un renseignement opérationnel...
Bignona : un agent de transfert d’argent agressé, 16 millions volés, suspects arrêtés
Rédaction - 30/09/2025 - 0 Commentaire
