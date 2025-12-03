Mbaxan 2.0 : Quand le football devient un levier de développement avec Yankhoba Diattara

Dès sa création, les anciens membres de Mbaxan ont nourri une ambition claire : faire du club un modèle et une référence nationale. Leur vision dépasse le terrain de football et s’ancre dans une démarche globale de développement humain. Le club se veut un lieu d’apprentissage des valeurs fondamentales : discipline, rigueur, solidarité et esprit d’équipe. Ces qualités ne servent pas seulement la performance sportive, mais préparent également les jeunes à devenir des citoyens responsables et autonomes.

Pour Yankhoba Diattara, le football ne doit pas être une fin en soi. Mbaxan 2.0 propose une stratégie intégrée football–formation professionnelle, où chaque jeune joueur apprend un métier ou acquiert une compétence parallèle à sa pratique sportive. Les jeunes peuvent se former dans des domaines variés tels que l’artisanat, l’agriculture moderne, le numérique ou l’entrepreneuriat, tout en développant leur talent sur le terrain.



Cette approche permet de sécuriser l’avenir des jeunes, surtout dans un contexte où très peu réussissent à vivre durablement du football professionnel. Le sport devient ainsi un outil de développement personnel et professionnel, et les compétences acquises sur le terrain: persévérance, discipline, esprit d’équipe deviennent des atouts transférables dans la vie active.



La dimension locale du projet est renforcée par le soutien institutionnel. Le maire de la commune de Thiès Nord a accepté d’être le parrain d’honneur du club, soulignant l’importance d’un partenariat étroit entre Mbaxan 2.0 et les autorités locales. Ce parrainage offre au club visibilité, soutien logistique et crédibilité, tout en affirmant son rôle de vecteur de cohésion sociale et d’émancipation de la jeunesse.



Au-delà des performances sportives, Mbaxan 2.0 ambitionne de produire un impact social concret. En formant des jeunes à la fois sportifs et qualifiés, le club contribue à la création de valeur, d’emploi et d’opportunités au sein des communautés locales. Les anciens et encadreurs du club jouent un rôle crucial dans l’accompagnement de la nouvelle génération, garantissant un suivi rigoureux et une transmission efficace de l’expérience.



Avec Mbaxan 2.0, Yankhoba Diattara et les anciens du club posent les bases d’un modèle durable et intégré, où le football devient un moteur d’éducation, de professionnalisation et de développement. Le club se projette comme une référence nationale, démontrant qu’il est possible de concilier passion sportive et construction d’un projet de vie solide.



Mbaxan 2.0 s’inscrit ainsi comme une initiative exemplaire, offrant aux jeunes de Thiès et du Sénégal une chance réelle de rêver sur le terrain tout en préparant leur avenir professionnel.

