Éboulement à Karakhéna : six travailleurs miniers perdent la vie, deux blessés graves

Un accident tragique s’est produit mercredi aux premières heures de la matinée dans le village de Karakhéna, situé dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal. Un éboulement sur un site d’orpaillage a entraîné la disparition de six travailleurs, tandis que deux autres ont été grièvement touchés.



D’après le chef du village, Bourayama Keïta, l’information lui est parvenue vers 2 heures du matin. Il a précisé que les victimes exerçaient leurs activités sans disposer des autorisations nécessaires sur ce site minier, qui relèverait de la société Afrigold.



Les six personnes décédées seraient des hommes d’une vingtaine d’années, tous de nationalité malienne, selon les indications fournies par le chef du village. Les deux survivants, souffrant de fractures sérieuses, ont été évacués vers le centre de santé de Saraya pour recevoir des soins appropriés.



Le chef du district sanitaire de Saraya, le médecin Baba Camara, a confirmé le bilan humain. Il a également été indiqué qu’une entreprise minière présente dans la zone a mis à disposition des engins d’excavation afin de faciliter le retrait des corps.



Dans la région de Kédougou, les autorités sécuritaires mènent régulièrement des opérations visant à démanteler des sites d’orpaillage non autorisés, où interviennent aussi bien des nationaux que des ressortissants d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

