L'Actualité au Sénégal

Thiès : passation au Service des Mines, Ibrahima Dieng prend les commandes


Rédigé le Mercredi 17 Décembre 2025 à 23:12 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Service des Mines de Thiès a officiellement accueilli son nouveau Chef, Ibrahima Dieng, lors d’une cérémonie de passation de pouvoir cette semaine. L’événement, sobre mais symbolique, s’est déroulé en présence des agents du service ainsi que de plusieurs acteurs du secteur minier local.


Thiès : passation au Service des Mines, Ibrahima Dieng prend les commandes

Les agents ont exprimé leur reconnaissance envers l’ancien directeur, Moustapha Tall, qui a dirigé le service pendant six ans et trois mois. Dans son allocution d’adieu, il a chaleureusement remercié tous ses collègues pour leur soutien et leur collaboration tout au long de son mandat.

Ibrahima Dieng a reçu les documents et clés de direction de son prédécesseur et a exprimé sa détermination à renforcer la régulation des activités minières, assurer le suivi des exploitations et promouvoir un développement responsable et durable. Il a insisté sur la transparence, la sécurité des sites et le respect des normes environnementales.

Les acteurs présents ont souligné l’importance de cette passation pour la continuité des missions du service et ont souhaité plein succès à Ibrahima Dieng dans ses nouvelles fonctions.

Cette transition marque un nouveau chapitre pour le Service des Mines de Thiès, qui entend poursuivre ses efforts pour encadrer le secteur minier tout en contribuant au développement économique de la région.





Lat Soukabé Fall

