Mbacké : 3,5 kg de drogue saisis chez un électricien

Le commissariat urbain de Mbacké, dirigé par le commissaire Alioune Fall, a procédé à une importante saisie de drogue dans la nuit du 2 janvier 2026. Vers 2 heures du matin, une opération policière a permis la découverte de 3,5 kilogrammes de chanvre indien.



Un homme identifié comme K. Mbacké, âgé de 30 ans et domicilié au quartier Mbacké Dimb, a été interpellé. Se présentant comme électricien, il est suspecté de trafic de drogue depuis son domicile. L’opération fait suite à un renseignement opérationnel reçu par la brigade de recherches.



Lors de la descente, le suspect a tenté de fuir avant de se cacher dans des herbes sèches situées aux abords du quartier. Après des recherches, les policiers sont parvenus à l’arrêter.



De retour au domicile de K. Mbacké, les agents ont découvert la quantité de 3,5 kg de chanvre indien dissimulée dans la salle de bain. Interrogé, le suspect a reconnu être le propriétaire de la drogue, précisant l’avoir acquise à Kaolack. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

