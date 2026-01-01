Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mbacké : 3,5 kg de drogue saisis chez un électricien


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 23:06 | Lu 20 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le commissariat urbain de Mbacké, sous la direction du commissaire Alioune Fall, a réalisé une importante saisie de drogue dans la nuit du 2 janvier 2026. Vers 2 heures du matin, une opération ciblée a permis la découverte de 3,5 kilogrammes de chanvre indien.


Mbacké : 3,5 kg de drogue saisis chez un électricien

Le commissariat urbain de Mbacké, dirigé par le commissaire Alioune Fall, a procédé à une importante saisie de drogue dans la nuit du 2 janvier 2026. Vers 2 heures du matin, une opération policière a permis la découverte de 3,5 kilogrammes de chanvre indien.

Un homme identifié comme K. Mbacké, âgé de 30 ans et domicilié au quartier Mbacké Dimb, a été interpellé. Se présentant comme électricien, il est suspecté de trafic de drogue depuis son domicile. L’opération fait suite à un renseignement opérationnel reçu par la brigade de recherches.

Lors de la descente, le suspect a tenté de fuir avant de se cacher dans des herbes sèches situées aux abords du quartier. Après des recherches, les policiers sont parvenus à l’arrêter.

De retour au domicile de K. Mbacké, les agents ont découvert la quantité de 3,5 kg de chanvre indien dissimulée dans la salle de bain. Interrogé, le suspect a reconnu être le propriétaire de la drogue, précisant l’avoir acquise à Kaolack. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags