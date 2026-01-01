Crime à Tivaouane : un employé guinéen tue son compatriote pour une dette

Après seulement une semaine de fuite, Lansana Camara a été interpellé le 26 décembre 2025 à Rao, dans le département de Saint-Louis. Lors de son arrestation, il a initialement nié les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, un interrogatoire approfondi, ainsi que l’exploitation du téléphone de la victime par les enquêteurs de Tivaouane, ont conduit le suspect à avouer le meurtre.



Le 29 décembre, Lansana Camara a été conduit sur les lieux du crime pour une reconstitution qui a duré de 11 heures à 16 heures. Selon ses déclarations, une dispute aurait éclaté avec Yaya Faty au sujet d’une dette non réglée par l’employeur de Lansana. La querelle a dégénéré en bagarre dans la chambre qu’ils occupaient, au cours de laquelle Yaya Faty aurait brandi un couteau. Lansana Camara affirme avoir alors porté plusieurs coups à la victime avec un coupe-coupe et un arrache-clou, provoquant sa mort sur place.



Pour tenter de dissimuler son crime, le suspect a nettoyé la chambre et les armes utilisées, avant de transporter le corps jusqu’à une fondation en chantier située à environ 150 mètres. Il a ensuite changé ses vêtements ensanglantés, placé ceux-ci dans un sachet noir et emporté le téléphone et 80 000 francs appartenant à la victime. Lansana Camara a pris la fuite en direction de Rao, où il avait trouvé un emploi grâce à un compatriote.



La reconstitution a permis aux enquêteurs de retracer avec précision les circonstances du drame, qui avait profondément choqué les habitants de la Cité Dabakh et l’opinion publique. Elle a également permis de boucler l’enquête et de déférer le suspect devant le parquet.



Malheureusement, Yaya Faty ne pourra jamais raconter sa version des faits.

