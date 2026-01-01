Crime à Tivaouane : un employé guinéen tue son compatriote pour une dette

Menu
Vendredi 2 Janvier 2026


Les limiers du commissariat de Saint-Louis, en collaboration avec leurs collègues de Tivaouane, ont mis fin à la cavale de Lansana Camara, un Guinéen de 28 ans, accusé d’avoir tué son compatriote Yaya Faty dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier, au quartier Cité Dabakh de Tivaouane.


Après seulement une semaine de fuite, Lansana Camara a été interpellé le 26 décembre 2025 à Rao, dans le département de Saint-Louis. Lors de son arrestation, il a initialement nié les faits qui lui étaient reprochés. Cependant, un interrogatoire approfondi, ainsi que l’exploitation du téléphone de la victime par les enquêteurs de Tivaouane, ont conduit le suspect à avouer le meurtre.

Le 29 décembre, Lansana Camara a été conduit sur les lieux du crime pour une reconstitution qui a duré de 11 heures à 16 heures. Selon ses déclarations, une dispute aurait éclaté avec Yaya Faty au sujet d’une dette non réglée par l’employeur de Lansana. La querelle a dégénéré en bagarre dans la chambre qu’ils occupaient, au cours de laquelle Yaya Faty aurait brandi un couteau. Lansana Camara affirme avoir alors porté plusieurs coups à la victime avec un coupe-coupe et un arrache-clou, provoquant sa mort sur place.

Pour tenter de dissimuler son crime, le suspect a nettoyé la chambre et les armes utilisées, avant de transporter le corps jusqu’à une fondation en chantier située à environ 150 mètres. Il a ensuite changé ses vêtements ensanglantés, placé ceux-ci dans un sachet noir et emporté le téléphone et 80 000 francs appartenant à la victime. Lansana Camara a pris la fuite en direction de Rao, où il avait trouvé un emploi grâce à un compatriote.

La reconstitution a permis aux enquêteurs de retracer avec précision les circonstances du drame, qui avait profondément choqué les habitants de la Cité Dabakh et l’opinion publique. Elle a également permis de boucler l’enquête et de déférer le suspect devant le parquet.

Malheureusement, Yaya Faty ne pourra jamais raconter sa version des faits.



