



Le Brésil s’est offert une victoire nette face au Sénégal, ce samedi, à l’Emirates Stadium. Les Lions ont été particulièrement mis en difficulté sur les côtés, où Vinicius Jr et le jeune Estêvão ont imposé leur rythme et leur technique.



La Seleção a rapidement pris les devants. Estêvão a lancé son équipe à la 27ᵉ minute sur une action rapide, avant que Casemiro ne double la mise huit minutes plus tard, scellant l’issue du match dès la première période. Le Sénégal n’a pas réussi à freiner les offensives brésiliennes, souvent initiées depuis les ailes.



Malgré ce résultat, une satisfaction demeure : Ibrahima Mbaye, jeune attaquant du PSG, a disputé son tout premier match avec la sélection sénégalaise et a affiché une belle motivation.



Cette rencontre, disputée dans une atmosphère intense, illustre une nouvelle fois la capacité du Brésil à répondre aux défis et à affirmer son statut lors des grands rendez-vous.

