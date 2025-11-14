Menu
L'Actualité au Sénégal

Match amical : le Brésil domine le Sénégal 2-0 à Londres


Rédigé le Dimanche 16 Novembre 2025 à 07:11


Le Brésil s’est imposé 2-0 face au Sénégal à l’Emirates Stadium, porté par Estêvão et Casemiro. La rencontre a aussi marqué la première sélection d’Ibrahima Mbaye.


Match amical : le Brésil domine le Sénégal 2-0 à Londres

 

Le Brésil s’est offert une victoire nette face au Sénégal, ce samedi, à l’Emirates Stadium. Les Lions ont été particulièrement mis en difficulté sur les côtés, où Vinicius Jr et le jeune Estêvão ont imposé leur rythme et leur technique.

La Seleção a rapidement pris les devants. Estêvão a lancé son équipe à la 27ᵉ minute sur une action rapide, avant que Casemiro ne double la mise huit minutes plus tard, scellant l’issue du match dès la première période. Le Sénégal n’a pas réussi à freiner les offensives brésiliennes, souvent initiées depuis les ailes.

Malgré ce résultat, une satisfaction demeure : Ibrahima Mbaye, jeune attaquant du PSG, a disputé son tout premier match avec la sélection sénégalaise et a affiché une belle motivation.

Cette rencontre, disputée dans une atmosphère intense, illustre une nouvelle fois la capacité du Brésil à répondre aux défis et à affirmer son statut lors des grands rendez-vous.




