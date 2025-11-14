Menu
Dimanche 16 Novembre 2025

Lat Soukabé Fall


Le Sénégal a concédé sa première défaite sous l’ère Pape Thiaw en s’inclinant 2-0 face au Brésil, ce samedi, à l’Emirates Stadium de Londres. Ce revers met fin à une impressionnante série d’invincibilité de 26 matchs, confirmant toutefois l’écart technique qui sépare encore les Lions de certaines grandes nations du football mondial.


Match amical : Le Sénégal tombe 2-0 face au Brésil et voit sa série d’invincibilité s’arrêter à Londres

Dès les premières minutes, les Brésiliens imposent leur rythme. Avec une maîtrise technique impeccable et des transmissions rapides, la Seleção prive les Lions de ballons et pousse la défense sénégalaise à reculer.

La logique est finalement respectée à la 27ᵉ minute :
Estevão, prodige brésilien, ouvre le score après une séquence collective parfaitement menée. Le jeune talent profite d’un léger flottement defensif pour tromper Édouard Mendy.

Le Sénégal peine à réagir et concède un second but juste avant la mi-temps.
À la 39ᵉ minute, Casemiro double la mise en reprenant un coup franc bien exécuté par Estevão. Son tir précis ne laisse aucune chance à Mendy. À cet instant, les Lions semblent sonnés.

Au retour des vestiaires, Pape Thiaw revoit ses plans. L’entrée de Nicolas Jackson apporte plus de mobilité et d’agressivité dans le camp sénégalais. Les Lions se montrent alors plus entreprenants.

Dès les premières minutes de cette seconde période, Iliman Ndiaye frôle la réduction du score. Son tir puissant, légèrement dévié, vient heurter le montant d’Ederson. Une occasion nette qui aurait pu changer le cours du match.

Malgré quelques tentatives et un jeu plus vertical, le Sénégal ne parviendra pas à revenir. Le réalisme reste du côté brésilien.

Même si ce revers marque la fin d’une longue série positive, il offre à Pape Thiaw des enseignements précieux sur le niveau d’exigence requis face aux nations majeures. Le Sénégal a montré du caractère, surtout en seconde période, mais a payé cher ses premières approximations.

Cette rencontre de haut niveau permettra sans doute aux Lions d’ajuster leurs automatismes avant les prochaines échéances.

 



