Matam : une piste submergée oblige les habitants à utiliser des pirogues entre Dembancané et Thianiaf


Rédigé le Mercredi 27 Août 2025 à 09:10 | Lu 34 fois Rédigé par


La crue du fleuve Sénégal a englouti la piste reliant Dembancané à Thianiaf, forçant les habitants à traverser en pirogue.


Dans la région de Matam, les eaux du fleuve Sénégal ont inondé la piste reliant Dembancané à Thianiaf, rendant la circulation impossible. Selon Thierno Soumaré, deuxième adjoint au maire de Dembancané, les usagers doivent désormais parcourir une partie du trajet en pirogue.

« Depuis Thianiaf, sur la route nationale 2, on prend d’abord un véhicule. Après environ cinq kilomètres, la route est coupée et il faut traverser 80 à 100 mètres en pirogue », explique l’élu local.

Pour faciliter les déplacements, le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes a mis à disposition une pirogue motorisée. Une situation similaire s’était produite en septembre et octobre 2024, lorsque le fleuve avait débordé après de fortes pluies. À l’époque, plusieurs habitations avaient été envahies et leurs occupants avaient trouvé refuge dans une école du village.



