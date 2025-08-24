Matam : une piste submergée oblige les habitants à utiliser des pirogues entre Dembancané et Thianiaf





Meta description :Article reformulé :



Dans la région de Matam, les eaux du fleuve Sénégal ont inondé la piste reliant Dembancané à Thianiaf, rendant la circulation impossible. Selon Thierno Soumaré, deuxième adjoint au maire de Dembancané, les usagers doivent désormais parcourir une partie du trajet en pirogue.



« Depuis Thianiaf, sur la route nationale 2, on prend d’abord un véhicule. Après environ cinq kilomètres, la route est coupée et il faut traverser 80 à 100 mètres en pirogue », explique l’élu local.



Pour faciliter les déplacements, le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes a mis à disposition une pirogue motorisée. Une situation similaire s’était produite en septembre et octobre 2024, lorsque le fleuve avait débordé après de fortes pluies. À l’époque, plusieurs habitations avaient été envahies et leurs occupants avaient trouvé refuge dans une école du village.

