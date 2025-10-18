Matam : un million d’hectares de terres dégradées à cause des feux de brousse et de la déforestation





La région de Matam fait face à une dégradation alarmante de ses terres, conséquence directe des feux de brousse, de l’érosion et des coupes illicites de bois. Selon le commandant Daouda Ndiogou, inspecteur régional des eaux et forêts, près d’un million d’hectares sont aujourd’hui affectés sur une superficie totale de plus de 29 000 km².



Ces précisions ont été données à l’issue d’une formation de trois jours organisée dans le cadre du projet LOGMe II, consacrée au renforcement des capacités des communautés agropastorales de la région. Les participants y ont appris diverses techniques de restauration et de conservation des sols, ainsi que des méthodes de réhabilitation des terres dégradées.



Le commandant Ndiogou a alerté sur les conséquences écologiques et sociales de cette dégradation, soulignant qu’elle entraîne la baisse de la fertilité des sols, l’exode rural et la pauvreté. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir des méthodologies durables pour freiner ce phénomène destructeur.



Durant la formation, les acteurs communautaires ont été initiés à des approches concrètes comme la pose de cordons pierreux ou le système Zaï, deux techniques efficaces pour récupérer les terres abîmées. Les sessions comprenaient des cours théoriques, des activités de reboisement et des exercices pratiques sur le terrain.



Le projet LOGMe II, mis en œuvre par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), concerne quatre communes de la région : Ranérou, Vélingara Ferlo, Louguéré Thioly et Wouro Sidy. Cette initiative vise à doter les communautés locales des outils nécessaires pour lutter durablement contre la dégradation des terres et préserver l’écosystème de Matam.



aps

