Matam : ouverture de l’Université Souleymane Niang prévue pour octobre 2026





L’Université Souleymane Niang de Matam ouvrira ses portes en octobre 2026, a confirmé mercredi à Saly le recteur et coordinateur de l’établissement, le professeur Mamadou Sidibé.



« Techniquement, tout est prêt. Nous avons visité le chantier et le chef de chantier nous a assuré qu’en octobre 2026, les clés seront remises », a-t-il déclaré. Selon lui, toutes les maquettes pédagogiques sont déjà finalisées, et seule l’harmonisation reste à faire pour permettre le démarrage des cours à la date prévue.



L’université sera structurée autour de six pôles, proposant des formations en sciences et gestion, en ingénierie, en sciences de la santé, ainsi qu’en sciences humaines, sociales, artistiques, en lettres et en agronomie.



Le directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Babacar Guèye, a souligné que cette institution doit être une université moderne, capable de répondre aux défis actuels.



Le séminaire de restitution tenu à Saly a également permis de réfléchir sur les futures offres de formation qui y seront dispensées.



aps



