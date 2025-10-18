Marché Central de Thiès :S.F, marchand de vêtements « Feugue Diaye » tué à coups de couteau

Selon des témoins, l’altercation a éclaté vers 17 h près d’un bar situé à l’entrée principale du marché. La dispute, dont les causes restent encore floues, a rapidement dégénéré. Le trainard aurait sorti un couteau et frappé S.F à deux reprises. La victime est décédée sur place malgré l’intervention rapide des passants et des secours.



La police de Thiès a immédiatement été alertée. Le jeune suspect a fondu dans la nature.



Une enquête est en cours pour déterminer les motivations exactes de ce geste violent.



Le marché, habituellement très fréquenté en matinée, est sous le choc. « Nous avons vu la scène, c’est terrible ! Le marché n’est plus sûr, il faut que les autorités réagissent », témoigne un commerçant voisin.



Les autorités locales ont annoncé un renforcement immédiat de la sécurité autour du marché, afin de protéger commerçants et clients et de prévenir tout nouvel incident.



Cet événement dramatique rappelle l’urgence de mesures concrètes pour garantir la sécurité au Marché Central de Thiès, souvent confronté à des tensions et désordres.

