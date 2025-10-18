Tivaouane : un individu recherché pour escroquerie via une application de transfert d’argent





La police de Tivaouane (ouest) est actuellement à la recherche d’un jeune homme soupçonné d’escroquerie à l’aide d’une application de transfert d’argent, a appris l’APS auprès d’une source sécuritaire locale.



Selon cette source, le suspect profite des moments d’inattention des clients dans les boutiques de transfert pour effectuer des opérations frauduleuses.



Les images du suspect ont été enregistrées dimanche dernier par une caméra de surveillance installée dans une boutique de transfert d’argent située en face du commissariat de police de Tivaouane.



D’après les éléments recueillis, il apparaît en train de scanner les comptes de plusieurs clients. Aucune plainte officielle n’a encore été déposée à son encontre, précise la même source.



Le suspect n’a pas encore été formellement identifié, mais il aurait utilisé un code marchand enregistré au nom de “Papa Feugg Diaye”.

