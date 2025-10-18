Menu
Dakar : un pompiste condamné pour un manquant de près d’un million de francs CFA


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 13:58 | Lu 20 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal des flagrants délits de Dakar a été le théâtre d’une affaire qui illustre les tensions autour de la gestion des caisses dans certaines stations-service de la capitale. Vieux Cissé, pompiste âgé d’une trentaine d’années, était poursuivi pour un manquant de 900 000 francs CFA, découvert après son service à


Dakar : un pompiste condamné pour un manquant de près d’un million de francs CFA

Vieux Cissé a tenté de plaider sa bonne foi devant le juge. Selon ses explications, le déficit serait survenu au cours de ses déplacements pour le travail. « J’ai attendu le gérant sans le voir. J’ai noté le montant manquant sur le carnet », a-t-il déclaré, affirmant qu’il s’agissait d’une erreur et non d’un vol.

Le pompiste a également évoqué un second incident survenu en octobre, après deux ventes effectuées à des camions. Ces ventes auraient, selon lui, entraîné un déficit supplémentaire, qu’il attribue à des oublis ou à un « manque de vigilance » plutôt qu’à une intention frauduleuse.


Dans un effort pour démontrer sa bonne foi, Vieux Cissé a proposé au gérant Mbaye Mbow de compenser le manquant par une retenue sur salaire. Cette proposition visait à apaiser les tensions et à montrer sa volonté de réparer le préjudice.


Malgré ces explications et cette démarche, le juge n’a pas été convaincu. Vieux Cissé a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 FCfa. En outre, il devra verser 700 000 FCfa à la partie civile, représentant le montant du préjudice estimé.


Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des caisses dans certaines stations-service et la difficulté de faire la part entre erreur humaine et malversation. Pour les experts en gestion, elle souligne l’importance d’une comptabilité rigoureuse, d’une surveillance efficace et de procédures claires pour les ventes, notamment celles effectuées auprès de clients professionnels comme les transporteurs.

Pour Vieux Cissé, cette condamnation avec sursis offre une chance de se réhabiliter, mais elle laisse également une marque sur son dossier judiciaire et sa réputation professionnelle. Les propriétaires de stations-service, quant à eux, pourraient y voir un rappel de la nécessité de contrôles stricts et de systèmes de traçabilité plus fiables.

 



Lat Soukabé Fall

