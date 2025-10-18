Saint-Louis : lancement du retrait systématique des épaves de véhicules à partir du 25 octobre

Menu
À partir du 25 octobre 2025, la préfecture de Saint-Louis lancera une opération de retrait systématique des épaves de véhicules pour libérer l’espace public et renforcer la salubrité.


La préfecture du département de Saint-Louis a annoncé le démarrage d’opérations de retrait systématique des épaves de véhicules à compter du samedi 25 octobre 2025, selon un communiqué publié ce mardi.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de réorganisation et de libération de l’espace public, a précisé le texte.

Le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, a indiqué que cette mesure vise à assurer la libre circulation des personnes et des biens, à améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi à renforcer la sécurité et la salubrité publiques.

La préfecture invite tous les propriétaires de véhicules abandonnés ou en stationnement irrégulier à procéder à leur enlèvement volontaire avant le début de l’opération.

Le préfet a enfin appelé au sens du civisme et de la responsabilité de chacun pour garantir la réussite de cette action d’intérêt public.




