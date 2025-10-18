Affaire Cheikh Touré : le mystère autour du jeune footballeur sénégalais tué au Ghana

Selon le journal Libération, qui s’appuie sur les premiers éléments fournis par la police régionale d’Ashanti, la victime a été piégée, rançonnée, puis assassinée. Le Département régional des enquêtes criminelles (CID) d’Ashanti a confirmé avoir ouvert une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur cette affaire.



Les investigations initiales révèlent que Cheikh Touré a été conduit à la morgue par un individu identifié sous le nom de Issah, qui prétendait être son frère. Or, Cheikh était fils unique, sa petite sœur étant décédée quelques années auparavant. Cette première incohérence alerte immédiatement les enquêteurs sur une possible mise en scène.



Le rapport préliminaire indique également que, le 16 octobre 2025, Issah a amené Cheikh dans un état critique à l’hôpital gouvernemental de Manhyia, présentant plusieurs blessures abdominales. Les ravisseurs avaient alors justifié son état auprès de la famille comme étant le résultat d’un « choc » lié à un accident. Les dossiers hospitaliers, cependant, montrent que Cheikh était déjà décédé à son arrivée, confirmant que l’histoire de l’accident était fabriquée.



Face à ces incohérences, le CID d’Ashanti a lancé un appel à témoins afin de recueillir toute information pouvant aider à identifier le mystérieux Issah. Selon les autorités ghanéennes, Issah demeure l’un des principaux suspects et pourrait fournir des réponses déterminantes sur les circonstances exactes de la mort du jeune footballeur.



« Tous les efforts sont déployés pour enquêter de manière approfondie sur cette affaire et traduire en justice les responsables de la mort de M. Touré », a déclaré un responsable de la police régionale, cité par Libération.



La tragédie de Cheikh Touré met en lumière un problème préoccupant : le recrutement frauduleux de jeunes sportifs africains, souvent victimes de réseaux criminels qui promettent des carrières professionnelles à l’étranger. Beaucoup de familles, séduites par la perspective d’un avenir brillant pour leurs enfants, tombent dans le piège.



Les autorités sénégalaises, en collaboration avec leurs homologues ghanéennes, suivent de près cette affaire. Des mesures renforcées pour protéger les jeunes talents sont désormais discutées dans les fédérations sportives et les structures de formation.



Au Sénégal, l’émotion est immense. Les proches, amis et camarades de Cheikh Touré pleurent un jeune homme prometteur dont la vie a été brutalement interrompue. Dans les réseaux sociaux et les clubs de football locaux, de nombreux messages rendent hommage à sa mémoire et appellent à ce que justice soit rendue.



Les autorités ghanéennes continuent de traquer Issah et son réseau, tandis que les enquêteurs cherchent à comprendre l’ampleur du trafic de jeunes footballeurs. Chaque information pourrait être cruciale pour retrouver les coupables et éviter que d’autres familles ne connaissent un drame similaire.

