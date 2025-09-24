Menu
Mandat d’arrêt international : la réaction de Madiambal Diagne depuis la France


Samedi 27 Septembre 2025


Visé par un mandat d’arrêt international, le journaliste Madiambal Diagne affirme depuis la France qu’il compte rentrer au Sénégal pour se présenter à la justice.


Le ministère de l’Intérieur a annoncé, vendredi, avoir reçu notification d’un mandat d’arrêt international décerné contre Madiambal Diagne. Ce mandat a été délivré par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier.

Le principal intéressé a réagi dès samedi. Sur son compte X, il a déclaré : « Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal ».

Le patron du Groupe Avenir Communication a ajouté qu’il entend revenir au pays pour répondre devant la justice : « J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la justice de mon pays ».

Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement

Lat Soukabé Fall - 22/09/2025 - 0 Commentaire
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Les récentes opérations de déguerpissement menées dans plusieurs quartiers et zones d’occupation à Thiès continuent de susciter colère et inquiétude au sein des populations affectées. Parmi les plus...

Bakel : la crue du fleuve Sénégal menace villages et cultures en septembre 2025

- 21/09/2025 - 0 Commentaire
Bakel : la crue du fleuve Sénégal menace villages et cultures en septembre 2025
À Bakel, la crue du fleuve Sénégal frôle la cote d’alerte. Villages inondés, cultures dévastées et vigilance orange déclenchée pour protéger les populations. La situation hydrologique à Bakel et dans...

Opérations de la Gendarmerie nationale : plus de 80 interpellations et saisies de drogue à Dakar et Podor

- 27/09/2025 - 0 Commentaire
Opérations de la Gendarmerie nationale : plus de 80 interpellations et saisies de drogue à Dakar et Podor
La Gendarmerie nationale a mené, les 25 et 26 septembre, des opérations de sécurisation à Dakar et Podor, aboutissant à plus de 80 interpellations, plusieurs saisies de chanvre indien, de motos et...

Tivaouane : les forces de sécurité formées au pilotage de drones dans le cadre du programme Sénégal Digital Show

- 27/09/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : les forces de sécurité formées au pilotage de drones dans le cadre du programme Sénégal Digital Show
À Tivaouane, une dizaine d’agents des forces de défense et de sécurité suivent une formation au pilotage de drones, intégrée au programme national Sénégal Digital Show, qui vise aussi à former 500...
