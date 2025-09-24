Mandat d’arrêt international : la réaction de Madiambal Diagne depuis la France





Le ministère de l’Intérieur a annoncé, vendredi, avoir reçu notification d’un mandat d’arrêt international décerné contre Madiambal Diagne. Ce mandat a été délivré par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier.



Le principal intéressé a réagi dès samedi. Sur son compte X, il a déclaré : « Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal ».



Le patron du Groupe Avenir Communication a ajouté qu’il entend revenir au pays pour répondre devant la justice : « J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la justice de mon pays ».



seneweb

