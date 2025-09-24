Menu
L'Actualité au Sénégal

Madiambal Diagne promet de se présenter à la justice avant l'exécution du mandat d'arrêt international


Madiambal Diagne réagit à l’annonce d’un mandat d’arrêt international à son encontre, affirmant qu’il se présentera à la justice sénégalaise avant toute exécution du mandat.


Samedi, Madiambal Diagne a réagi à l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique concernant un mandat d’arrêt international délivré à son encontre, assurant qu’il se présenterait à la justice sénégalaise avant toute exécution de ce mandat.

Sur sa page X, il a écrit : « Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal. J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la justice de mon pays. »

Patron du groupe de presse privé Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, M. Diagne avait reçu, dans la nuit du 23 au 24 septembre, une opposition de sortie du territoire alors qu’il se préparait à embarquer pour Paris depuis l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Il devait se présenter le lendemain devant la police judiciaire, plus précisément la Direction des investigations criminelles (DIC).

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a indiqué avoir reçu vendredi une « notification d’un mandat d’arrêt international décerné contre le fugitif par le président du Collège des juges du Pool judiciaire financier (PJF) ».

Par ailleurs, le ministre a relevé de leurs fonctions, à titre conservatoire, les commissaires de la DIC et de l’AIBD. Cette décision repose sur le fait que M. Diagne a pu quitter le territoire dans des circonstances « non encore élucidées », alors qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche et d’une interdiction de sortie.

Enfin, Madiambal Diagne fait l’objet d’une enquête du Pool judiciaire financier, portant sur des soupçons de blanchiment d’argent, sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

APS




