Mamadi Doumbouya remporte la présidentielle guinéenne, l’opposition largement écartée

Dans sa première adresse à la nation après la proclamation des résultats, le président élu Mamadi Doumbouya a appelé les Guinéens à se rassembler pour « bâtir une Guinée de souveraineté politique et économique ». Il a déclaré : « En m’accordant la majorité absolue dès le premier tour, votre choix m’oblige davantage. Le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme et de dignité. »



Le président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, a proclamé la victoire du candidat indépendant face à des adversaires peu connus du grand public. « Considérant que le candidat Mamadi Doumbouya a obtenu le plus grand nombre de suffrages, il est élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de sept ans », a-t-il indiqué.







Ibrahima Abé Sylla, de la Nouvelle Génération pour la République, a félicité le vainqueur et appelé à l’unité nationale, invitant les Guinéens à « s’unir et à suivre un programme de développement socio-économique pour le pays ».



Sidibé Ousmane, membre du bureau politique du Rassemblement des Guinéens pour la prospérité de Elhadj Bouna Kéita, a également salué l’élection : « Aujourd’hui, c’est la Guinée qui gagne. Il faut reconnaître l’esprit républicain et la maturité observés par les neuf candidats », a-t-il souligné.







À l’international, plusieurs chefs d’État ont félicité Mamadi Doumbouya. Le président français Emmanuel Macron a pris contact avec lui pour saluer « cette étape décisive vers l’achèvement de la transition » du pays. De son côté, le président chinois Xi Jinping a exprimé sa volonté de poursuivre le développement d’un « partenariat stratégique complet » avec la Guinée.



Mamadi Doumbouya a conclu son allocution en appelant à la construction d’une « Guinée de paix et de prospérité partagée ».

