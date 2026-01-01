Menu
L'Actualité au Sénégal

Mamadi Doumbouya remporte la présidentielle guinéenne, l’opposition largement écartée


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 12:19 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Cour suprême de Guinée a officiellement confirmé, dimanche 5 janvier au soir, la victoire de Mamadi Doumbouya à l’élection présidentielle du 28 décembre, avec 86,72 % des suffrages. Le général Doumbouya est ainsi élu dès le premier tour pour un mandat de sept ans, à l’issue d’un scrutin largement boycotté par les principaux partis d’opposition, dont les figures majeures ont été écartées.


Mamadi Doumbouya remporte la présidentielle guinéenne, l’opposition largement écartée

Dans sa première adresse à la nation après la proclamation des résultats, le président élu Mamadi Doumbouya a appelé les Guinéens à se rassembler pour « bâtir une Guinée de souveraineté politique et économique ». Il a déclaré : « En m’accordant la majorité absolue dès le premier tour, votre choix m’oblige davantage. Le peuple de Guinée a fait preuve de maturité, de calme et de dignité. »

Le président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, a proclamé la victoire du candidat indépendant face à des adversaires peu connus du grand public. « Considérant que le candidat Mamadi Doumbouya a obtenu le plus grand nombre de suffrages, il est élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de sept ans », a-t-il indiqué.

 

Ibrahima Abé Sylla, de la Nouvelle Génération pour la République, a félicité le vainqueur et appelé à l’unité nationale, invitant les Guinéens à « s’unir et à suivre un programme de développement socio-économique pour le pays ».

Sidibé Ousmane, membre du bureau politique du Rassemblement des Guinéens pour la prospérité de Elhadj Bouna Kéita, a également salué l’élection : « Aujourd’hui, c’est la Guinée qui gagne. Il faut reconnaître l’esprit républicain et la maturité observés par les neuf candidats », a-t-il souligné.

 

À l’international, plusieurs chefs d’État ont félicité Mamadi Doumbouya. Le président français Emmanuel Macron a pris contact avec lui pour saluer « cette étape décisive vers l’achèvement de la transition » du pays. De son côté, le président chinois Xi Jinping a exprimé sa volonté de poursuivre le développement d’un « partenariat stratégique complet » avec la Guinée.

Mamadi Doumbouya a conclu son allocution en appelant à la construction d’une « Guinée de paix et de prospérité partagée ».



Lat Soukabé Fall

