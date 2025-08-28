Menu
Malick Ndiaye souligne le rôle des chefs religieux dans la stabilité du Sénégal


Rédigé le Dimanche 31 Août 2025 à 17:50


En visite à Thiénaba et Keur Mame El Hadji, le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a rappelé l’importance de la foi et des prières des guides religieux dans la paix et la stabilité du Sénégal.


La foi et le vivre-ensemble comme piliers du pays

Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a mis en avant samedi la place essentielle de la foi, du vivre-ensemble et du rôle des chefs religieux dans la stabilité et la paix du Sénégal.

Lors de sa visite aux khalifes de Thiénaba et de Keur Mame El Hadji, dans le département de Thiès, en prélude au Mawlid, il a souligné que “malgré sa petite superficie, le Sénégal demeure une grande nation par sa foi, sa démocratie, son vivre-ensemble et sa paix”.

Le poids des prières dans la stabilité nationale

Rappelant “les prières incessantes des guides religieux”, Malick Ndiaye a indiqué que cette spécificité du Sénégal est reconnue à l’étranger, où le pays est régulièrement cité en exemple.

“Nous sommes venus solliciter des prières pour la stabilité du pays et la réussite de ceux qui le gouvernent”, a-t-il déclaré après son audience avec le khalife de Thiénaba, Serigne Assane Seck. Il a insisté sur l’importance de l’accompagnement spirituel pour soutenir la politique de souveraineté engagée par les autorités.

L’appel du khalife de Thiénaba

De son côté, Serigne Assane Seck a salué la démarche, rappelant que “toute action a besoin de prières”. Il a en outre invité les autorités à faire preuve de clémence envers les détenus, une fois leurs procédures judiciaires achevées.



