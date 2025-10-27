Mali: nouvelle attaque du Jnim près de Bamako, les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le pays

Au Mali, sur les vidéos de propagande diffusées par les jihadistes, d’intenses et noires volutes de fumée, caractéristiques des feux d’essence, s’élèvent dans le ciel. Seuls les camions, à l’avant et à l’arrière du convoi, sont en feu, stratégie efficace pour bloquer la majorité des véhicules, près de 40 citernes selon des sources locales, qui ne sont donc pas touchées par les flammes et deviennent visiblement le butin de guerre des jihadistes.



L’attaque s’est déroulée le long de la RN24, axe goudronné qui relie le sud-ouest du pays à la capitale Bamako, dans une zone boisée, située à 50 kilomètres de Kati, ville garnison, véritable base de la junte militaire, cœur du pouvoir du général Assimi Goita.



Les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter le Mali

En fin de journée ce mardi 28 octobre, l’ambassade américaine au Mali a indiqué : « la poursuite du conflit entre le gouvernement malien et les terroristes accroit l’imprévisibilité de la situation à Bamako ». L'ambassade a ainsi appelé ses ressortissants à quitter « immédiatement, par avion commercial, le Mali. »



C’est la première fois que l'ambassade des États-Unis au Mali émet une telle alerte. Signe que l’étau se resserre autour de la capitale, les États-Unis précisent n'être pas en mesure de sécuriser leurs ressortissants en dehors de la ville et leur déconseillent donc « fortement de quitter Bamako par la route ». Car les attaques, mais également les enlèvements se multiplient : deux commerçants égyptiens ont été kidnappés ce mardi à l’ouest de Bamako par des combattants du Jnim.