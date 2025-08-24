Mady Touré conteste le scrutin de la FSF et dépose un recours

Battu le 3 août 2025 par Abdoulaye Fall lors de l’élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Mady Touré conteste toujours les résultats. Estimant que des irrégularités ont entaché le scrutin, le candidat de la coalition MT2025 a annoncé avoir introduit un recours auprès de l’instance dirigeante du football sénégalais.



Vingt jours après le vote, la publication du procès-verbal officiel a ravivé la polémique. Dans un communiqué, MT2025 affirme avoir décidé de “passer à l’action pour défendre les intérêts du football sénégalais et l’éthique”.



Le document de la commission électorale révise à la baisse le nombre de voix obtenues par Abdoulaye Fall (301 contre 300). Pour Mady Touré, cela “confirme les craintes exprimées dès le soir du scrutin et révèle des faits d’une gravité exceptionnelle”.



Le communiqué souligne également que le procès-verbal présente les résultats d’un second tour auquel Mady Touré n’a pas pris part, ainsi qu’un total de 509 suffrages exprimés, contre 510 initialement annoncés dans la salle. La coalition précise qu’aucune autre déclaration ne sera faite pour le moment.



Pour rappel, le procès-verbal confirme la victoire d’Abdoulaye Fall au second tour devant Mady Touré, qui s’était retiré en dénonçant des pratiques frauduleuses. Sur 368 suffrages valides, dont 16 nuls, Abdoulaye Fall a obtenu 322 voix et Mady Touré 30. Il succède ainsi à Me Augustin Senghor pour un mandat de quatre ans.

