Madagascar : « Tentative de prise du pouvoir illégale et par la force », deux morts, vols annulés…

La jeunesse malgache, mobilisée depuis le 25 septembre, est parvenue à prendre la place du 13-Mai samedi 11 octobre 2025. Plus tôt dans la journée, les militaires du Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) leur avaient apporté leur soutien, appelant les gendarmes et les policiers à en faire de même dans une vidéo devenue virale sur la Grande-Île.

Dans la soirée, les manifestants étaient nombreux à rejoindre la rue pendant que l’ambassade de France recommande aux ressortissants français présents sur le territoire malgache d’éviter tout déplacement jusqu’à nouvel ordre. Ce dimanche 12 octobre, le président malgache, Andry Rajoelina affirme qu’une « tentative de prise du pouvoir illégale et par la force » est en cours. Gendarmerie et police nationale déclarent se ranger du côté du peuple. Un contingent militaire annonce prendre désormais en charge « tous les ordres de l’armée ». Ouest-France fait le point pour vous sur la situation à Madagascar.

Le président malgache, Andry Rajoelina, a déclaré, dimanche 12 octobre 2025, qu’une « tentative de prise du pouvoir illégale et par la force » était en cours à Madagascar, au lendemain du ralliement d’un contingent de soldats aux côtés de milliers de manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale Antananarivo.

« La présidence de la République souhaite informer la nation et la communauté internationale qu’une tentative de prise du pouvoir illégale et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques, est actuellement en cours sur le territoire national », a déclaré Andry Rajoelina dans un communiqué.





