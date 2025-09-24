Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Madagascar : « Tentative de prise du pouvoir illégale et par la force », deux morts, vols annulés…


Rédigé le Dimanche 12 Octobre 2025 à 10:59 | Lu 19 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le président de la République Andry Rajoelina déclare dans un communiqué ce dimanche 12 octobre qu’une « tentative de prise illégale du pouvoir » est en cours. Un contingent militaire annonce prendre désormais en charge « tous les ordres de l’armée ». Les ressortissants français et étrangers sont toujours invités à rester chez eux. Plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination de la Grande-Île.


Madagascar : « Tentative de prise du pouvoir illégale et par la force », deux morts, vols annulés…

La jeunesse malgache, mobilisée depuis le 25 septembre, est parvenue à prendre la place du 13-Mai samedi 11 octobre 2025. Plus tôt dans la journée, les militaires du Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques (CAPSAT) leur avaient apporté leur soutien, appelant les gendarmes et les policiers à en faire de même dans une vidéo devenue virale sur la Grande-Île.
Dans la soirée, les manifestants étaient nombreux à rejoindre la rue pendant que l’ambassade de France recommande aux ressortissants français présents sur le territoire malgache d’éviter tout déplacement jusqu’à nouvel ordre. Ce dimanche 12 octobre, le président malgache, Andry Rajoelina affirme qu’une « tentative de prise du pouvoir illégale et par la force » est en cours. Gendarmerie et police nationale déclarent se ranger du côté du peuple. Un contingent militaire annonce prendre désormais en charge « tous les ordres de l’armée ». Ouest-France fait le point pour vous sur la situation à Madagascar.
Le président malgache, Andry Rajoelina, a déclaré, dimanche 12 octobre 2025, qu’une « tentative de prise du pouvoir illégale et par la force » était en cours à Madagascar, au lendemain du ralliement d’un contingent de soldats aux côtés de milliers de manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale Antananarivo.
« La présidence de la République souhaite informer la nation et la communauté internationale qu’une tentative de prise du pouvoir illégale et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques, est actuellement en cours sur le territoire national », a déclaré Andry Rajoelina dans un communiqué.
 
 




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags