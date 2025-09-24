Macky Sall publie L’Afrique au cœur, un plaidoyer pour une Afrique forte et prospère

Menu
Rédigé le Jeudi 25 Septembre 2025 à 07:38


Après Le Sénégal au cœur, Macky Sall publie L’Afrique au cœur, un ouvrage qui met en avant les atouts et défis du continent africain face aux enjeux du XXIe siècle.


Un nouvel essai de Macky Sall

Après son premier ouvrage, Le Sénégal au cœur, l’ancien président du Sénégal Macky Sall revient avec un nouvel essai intitulé L’Afrique au cœur. Dans ce livre, il démontre que les grands défis du XXIe siècle ne peuvent être relevés sans une Afrique unie, développée et prospère.

Les atouts et obstacles du continent

Dans une perspective multilatérale, Macky Sall met en lumière les atouts stratégiques de l’Afrique :

  • une population de plus d’1,5 milliard d’habitants,

  • des richesses naturelles considérables,

  • des fintech performantes,

  • un soft power culturel reconnu,

  • un espace numérique en pleine effervescence.

L’ancien président de l’Union africaine rappelle toutefois les freins majeurs : l’exploitation subie par le continent, le manque d’investissements et le poids jugé excessif de la dette.

Une vision pour l’avenir

Macky Sall affirme que, du Maghreb au Cap et de la mer Rouge au golfe de Guinée, l’Afrique dispose des ressources humaines et naturelles nécessaires pour jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale.

La cérémonie officielle de lancement de l’ouvrage a eu lieu ce mercredi, en présence de plusieurs autorités.

