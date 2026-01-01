Bassirou Diomaye Faye attendu au Koweït et aux Émirats arabes unis en janvier





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est annoncé en visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier, selon une source officielle citée par l’APS.



D’après le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État poursuivra ensuite son déplacement aux Émirats arabes unis le 15 janvier, où il prendra part à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi.



Cet événement international constitue une plateforme de référence dédiée aux enjeux de la durabilité. Il rassemble des responsables politiques, des acteurs économiques et des innovateurs autour des questions liées à la transition énergétique et aux solutions durables.



L’édition 2026 de la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi est programmée du 11 au 17 janvier.

