Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Bassirou Diomaye Faye attendu au Koweït et aux Émirats arabes unis en janvier


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 01:48 | Lu 41 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier avant de se rendre à Abu Dhabi pour la Semaine de la Durabilité.


Bassirou Diomaye Faye attendu au Koweït et aux Émirats arabes unis en janvier

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est annoncé en visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier, selon une source officielle citée par l’APS.

D’après le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État poursuivra ensuite son déplacement aux Émirats arabes unis le 15 janvier, où il prendra part à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi.

Cet événement international constitue une plateforme de référence dédiée aux enjeux de la durabilité. Il rassemble des responsables politiques, des acteurs économiques et des innovateurs autour des questions liées à la transition énergétique et aux solutions durables.

L’édition 2026 de la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi est programmée du 11 au 17 janvier.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags