Macky Sall publie « L’Afrique au cœur », un plaidoyer pour un continent debout

Un livre pour replacer l’Afrique dans son histoire

L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a publié ce mercredi à New York son deuxième ouvrage, intitulé L’Afrique au cœur, aux Éditions Odile Jacob.

Il explique avoir voulu replacer l’Afrique « dans son contexte historique » afin de mieux comprendre son rôle et sa résonance dans le monde.



Issu d’une génération née après les indépendances, Macky Sall estime que les luttes pour la liberté et la reconnaissance internationale de l’Afrique ont marqué et inspiré son parcours. « C’est ce bouillonnement intellectuel, politique et syndical qui m’a préparé et fait entrer en politique. Voilà la raison d’être de mon livre », a-t-il déclaré.



L’Afrique des défis et des solutions

L’ouvrage, qui compte 23 chapitres, aborde les problématiques rencontrées au cours de ses fonctions, notamment comme président du Sénégal, président du Comité d’orientation du NEPAD et président en exercice de l’Union africaine.

Il se veut un plaidoyer pour une Afrique revigorée et unie, libérée des préjugés et des injustices d’un ordre mondial déséquilibré.



Macky Sall y défend l’idée d’un panafricanisme d’action, insistant sur une Afrique debout, confiante et tournée vers l’avenir.

Il décrit deux visages du continent : celui des difficultés, marqué par la pauvreté et les conflits, et celui des solutions, incarné par une jeunesse entreprenante, des citoyens travailleurs, des investisseurs innovants et d’immenses ressources naturelles encore sous-exploitées.



Un continent riche et résilient

Selon l’auteur, l’Afrique dispose de 60 % des terres arables mondiales non exploitées, de 30 % des réserves minières mondiales et de ressources énergétiques stratégiques.

Mais au-delà de ces richesses, il met en avant un continent jeune, créatif et résilient, capable de transformer ses difficultés en opportunités.



Vers une gouvernance mondiale plus juste

À travers L’Afrique au cœur, Macky Sall plaide pour une évolution des institutions internationales comme l’ONU, le FMI et la Banque mondiale, afin de mieux prendre en compte les intérêts africains.

Il salue l’admission du continent au G20 et son troisième siège au FMI, mais alerte sur des enjeux persistants : notation financière biaisée, fardeau de la dette, inégalités dans la transition énergétique.



Une vision partagée et optimiste

Macky Sall conclut en appelant à une mobilisation collective des décideurs, intellectuels, société civile et jeunesse, afin de construire une vision partagée et durable du destin africain.

« L’Afrique doit être un acteur stratégique, moteur de la transformation globale. Elle n’est pas un problème à résoudre, mais une solution en construction », affirme-t-il.

