CAN féminine 2026 : les Lionnes entament leur préparation à Diamniadio

La sélection féminine du Sénégal a démarré, lundi après-midi, son premier entraînement dans le cadre des préparatifs pour la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2026, selon des images diffusées par la chaîne YouTube de la Fédération sénégalaise de football.

Les joueuses retenues dans la pré-sélection sont actuellement regroupées dans un hôtel à Diamniadio pour un stage prévu jusqu’au 7 mars. À l’approche du tournoi continental, programmé du 17 mars au 3 avril, la liste définitive n’a pas encore été rendue publique par le sélectionneur Mame Moussa Cissé, qui était présent pour accueillir ses joueuses à leur arrivée.

La fédération a communiqué une pré-liste composée de 26 joueuses, dont 16 évoluant à l’étranger. Parmi elles, Mickaëla Bottega (Servette FCCF, Suisse) et Mona Sarr (Hertha Berlin, Allemagne) s’apprêtent à connaître leur première sélection. En revanche, l’attaquante Hapsatou Malado Diallo, pensionnaire du FC Juárez Femenil au Mexique, ne figure pas parmi les convoquées.

Le Sénégal disputera au Maroc sa cinquième phase finale de CAN, la troisième consécutive. Les Lionnes, quart-de-finalistes lors de la précédente édition, évolueront dans le groupe A aux côtés du Maroc, de l’Algérie et du Kenya. Liste des joueuses convoquées Gardiennes

Adji Ndiaye (Bourges Foot, France), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sène (USPA), Mickaëla Bottega (Servette FCCF, Suisse)

Défenseuses

Anta Dembélé (Aigles de la Médina), Adama Sané (Wydad, Maroc), Wolimata Ndiaye (Wydad, Maroc), Aissatou Fall (Aigles de la Medina), Mareme Babou (RC Lens, France), Dieynaba Sané (Aigles de la Medina)

Milieux de terrain

Korka Fall (SM Caen, France), Safiétou Sagna (RC Saint-Denis, France), Ndèye Awa Diakhaté (Al-Yarmouk, Arabie saoudite), Fatoumata Dramé (Aigles de la Médina), Bineta Korkel Seck (SM Caen, France), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina), Meta Kandé (Al Hmmah, Arabie saoudite), Sokhna Nogaye Pène Tall (AS Bambey)

Attaquantes

Haby Baldé (Bourges Foot 18, France), Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18, France), Mama Diop (Strasbourg, France), Pascaline Fofana Bassène (CD Argual, Espagne), Dieynaba Ndaw (Cacereño, Espagne), Ndèye Awa Casset (Aigles de la Médina), Aissatou Chris Ba (Aigles de la Medina), Mona Sarr (Hertha Berlin, Allemagne)