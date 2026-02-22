Jean-Jacques Boissy : « Les Lions joueront chaque match comme un derby »

Les Lions du Sénégal abordent la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 avec détermination. Leur meneur, Jean-Jacques Boissy, a affirmé que l’équipe disputera ses trois rencontres comme des derbies, en s’investissant totalement.

Intervenant en marge du deuxième galop d’entraînement au Stadium Marius Ndiaye, le joueur d’Al Ahli Tripoli a souligné la progression du basketball africain, estimant qu’il n’existe plus d’adversaire facile. Selon lui, les médaillés de bronze du dernier Afrobasket 2025 en Angola abordent ces échéances avec « un mental d’acier ».

Revenant sur la précédente compétition continentale, il a rappelé que l’objectif n’avait pas été atteint malgré la troisième place. L’ancien meneur de l’AS Douanes affirme que le groupe nourrit la volonté de poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années et vise la victoire lors des trois matchs à venir.

Lors du match pour la troisième place de l’Afrobasket 2025 à Luanda, Boissy avait inscrit 40 points face au Cameroun (98-72), établissant un nouveau record dans la compétition, dépassant les 38 points marqués en 2009 par le Capverdien Jeff Xavier.

Logés dans la poule B, les Sénégalais affronteront successivement la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et Madagascar. Ils débuteront contre les Ivoiriens jeudi à 21 heures, avant de jouer contre Madagascar deux jours plus tard, puis de conclure face aux Congolais dimanche à la même heure.

Les qualifications pour la Coupe du monde FIBA 2027 se déroulent du 24 novembre 2025 au 2 mars 2027. Au total, 80 sélections sont engagées pour tenter d’obtenir l’une des 32 places disponibles pour la phase finale prévue au Qatar.