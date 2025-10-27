Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Lutte sénégalaise : le CNG impose de nouvelles règles pour encadrer les blessures avant combat


Rédigé le Mardi 4 Novembre 2025 à 16:33 | Lu 41 fois Rédigé par


Le CNG de lutte introduit de nouvelles règles pour limiter les reports de combats liés aux blessures et responsabiliser les lutteurs avant la saison.


Lutte sénégalaise : le CNG impose de nouvelles règles pour encadrer les blessures avant combat

 

Le Comité national de gestion (CNG) de la lutte a annoncé de nouvelles mesures pour mieux encadrer les cas de blessures survenant avant les combats. Dans une circulaire datée du 3 novembre 2025, l’instance dirigeante entend mettre fin aux reports fréquents qui perturbent la saison et génèrent des tensions entre promoteurs et lutteurs.

Ces décisions font suite à plusieurs combats reportés, notamment ceux opposant Balla Gaye 2 à Eumeu Sène, Ama Baldé à Modou Lô ou encore Zarco à Bébé Diène. Le duel entre Reug Reug et Boy Niang 2, prévu initialement le 1er janvier 2025, illustre le plus récent cas, laissant le promoteur Makane Mbengue face à une situation délicate.

Selon la nouvelle réglementation, tout lutteur blessé reste engagé envers le promoteur avec lequel il a signé. Il lui sera donc interdit de combattre pour un autre avant d’avoir respecté cet engagement, une mesure visant à renforcer la discipline et la responsabilité des athlètes.

En revanche, son adversaire ne sera pas pénalisé : il pourra signer un nouveau combat avec le même promoteur. Si le duel initial n’est pas reprogrammé dans un délai de trois mois, il sera alors libre de conclure un contrat avec un autre promoteur.

rts

 



Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis

- 04/11/2025 - 0 Commentaire
hiès : Dispute nocturne dégénère, motard frappe à la machette son passager – 2 ans requis
Un homme a été grièvement blessé à la machette par un conducteur de moto après une dispute à Thiès. Deux ans de prison requis contre les accusés. Aux alentours de 2 heures du matin, un homme a été...

le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi

- 04/11/2025 - 0 Commentaire
le président Bassirou Diomaye Faye appelle à une exploitation minière responsable et conforme à la loi
Lors de l’ouverture du SIM Sénégal 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a exhorté les entreprises minières à respecter la législation nationale et à faire du secteur un moteur de développement...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags