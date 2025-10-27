Lutte sénégalaise : le CNG impose de nouvelles règles pour encadrer les blessures avant combat





Le Comité national de gestion (CNG) de la lutte a annoncé de nouvelles mesures pour mieux encadrer les cas de blessures survenant avant les combats. Dans une circulaire datée du 3 novembre 2025, l’instance dirigeante entend mettre fin aux reports fréquents qui perturbent la saison et génèrent des tensions entre promoteurs et lutteurs.



Ces décisions font suite à plusieurs combats reportés, notamment ceux opposant Balla Gaye 2 à Eumeu Sène, Ama Baldé à Modou Lô ou encore Zarco à Bébé Diène. Le duel entre Reug Reug et Boy Niang 2, prévu initialement le 1er janvier 2025, illustre le plus récent cas, laissant le promoteur Makane Mbengue face à une situation délicate.



Selon la nouvelle réglementation, tout lutteur blessé reste engagé envers le promoteur avec lequel il a signé. Il lui sera donc interdit de combattre pour un autre avant d’avoir respecté cet engagement, une mesure visant à renforcer la discipline et la responsabilité des athlètes.



En revanche, son adversaire ne sera pas pénalisé : il pourra signer un nouveau combat avec le même promoteur. Si le duel initial n’est pas reprogrammé dans un délai de trois mois, il sera alors libre de conclure un contrat avec un autre promoteur.



