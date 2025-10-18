Lutte sénégalaise : Sa Thiès, héritier de Balla Gaye 2, veut la tête de Modou Lô

Sa Thiès s’appuie sur un entraînement rigoureux et son style percutant pour se faire une place dans l’arène. “Je ne veux pas seulement me mesurer à Modou Lô, je veux écrire mon nom dans l’histoire de la lutte sénégalaise”, a-t-il affirmé, suscitant l’enthousiasme des jeunes et des supporters de Guédiawaye, fiers de voir l’un des leurs au milieu de l'arene.



Le combat tant attendu pourrait avoir lieu dans les prochains mois, mais aucune date officielle n’a encore été annoncée. Quoi qu’il en soit, la rivalité entre Sa Thiès et Modou Lô promet d’être l’un des moments forts de la saison 2025, et pourrait marquer l’entrée en scène d’un nouveau talent issu d’une dynastie légendaire.

