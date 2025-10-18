Menu
Lutte sénégalaise : Sa Thiès, héritier de Balla Gaye 2, veut la tête de Modou Lô


Dimanche 19 Octobre 2025


Le jeune lutteur Sa Thiès, frère cadet du légendaire Balla Gaye 2, a secoué l’arène sénégalaise avec une déclaration sans détour : “Je vais ramener la couronne à Guédiawaye”. Connu pour sa fougue et son style percutant, Sa Thiès entend marcher sur les traces de son aîné et défier Modou Lô, l’un des plus grands noms de la lutte moderne.


Sa Thiès s’appuie sur un entraînement rigoureux et son style percutant pour se faire une place dans l’arène. “Je ne veux pas seulement me mesurer à Modou Lô, je veux écrire mon nom dans l’histoire de la lutte sénégalaise”, a-t-il affirmé, suscitant l’enthousiasme des jeunes et des supporters de Guédiawaye, fiers de voir l’un des leurs au milieu de l'arene.

Le combat tant attendu pourrait avoir lieu dans les prochains mois, mais aucune date officielle n’a encore été annoncée. Quoi qu’il en soit, la rivalité entre Sa Thiès et Modou Lô promet d’être l’un des moments forts de la saison 2025, et pourrait marquer l’entrée en scène d’un nouveau talent issu d’une dynastie légendaire.



