Week-end européen : Bachir Gueye brille avec un doublé, Sadio Mané décisif en Arabie Saoudite





Le footballeur sénégalais Bachir Gueye a marqué les esprits dès sa première apparition avec Antalyaspor (Turquie) en réalisant un doublé samedi. Plusieurs de ses compatriotes se sont également illustrés à l’étranger au cours du week-end.



Entré en seconde période face à Gaziantep, Bachir Gueye a trouvé le chemin des filets à deux reprises en l’espace de deux minutes, inscrivant ses premiers buts en Super Lig turque. Malgré sa belle prestation, Antalyaspor s’est incliné pour la troisième fois de la saison.



En Belgique, Ousseynou Niang a inscrit son deuxième but de la saison et délivré une passe décisive lors de la victoire de l’Union Saint-Gilloise (3-1) contre Charleroi, lors de la 11e journée de Pro League. Le club reste leader du championnat avec 26 points. En deuxième division belge, Abdoulaye Agne Bâ (RFC Seraing) a également marqué, sur une passe du défenseur sénégalais Thierno Gaye. Leur équipe occupe la 15e place, première non relégable après dix journées.



Du côté de la France, Soumano Sambou (Lorient) a signé son deuxième but de la saison lors du nul spectaculaire (3-3) contre Brest en Ligue 1. Remplaçant au coup d’envoi, il a été décisif après une passe de Bamba Dieng. Lorient se classe actuellement 13e. En Ligue 2, Cheikh Fall (Pau FC) et Dame Gueye (Le Mans) se sont également distingués : le premier a ouvert son compteur contre Grenoble, tandis que le second a marqué et offert une passe décisive face à Saint-Étienne. Pau pointe à la 2e place, et Le Mans à la 8e.



En Arabie Saoudite, Sadio Mané poursuit sur sa lancée. Après ses trois buts lors des éliminatoires du Mondial 2026, il a délivré deux passes décisives dans la large victoire (5-1) d’Al-Nassr face à Al-Fateh. L’équipe dirigée par Jorge Jesus occupe la première place du championnat avec 15 points.



En Angleterre, Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye (Everton) étaient titulaires. Sarr a obtenu un nul (3-3) face à Bournemouth, tandis qu’Everton s’est incliné contre Manchester City (0-2). Pape Matar Sarr, entré en fin de match avec Tottenham, n’a pu empêcher la défaite des siens (1-2).



Enfin, El Hadji Malick Diouf et West Ham affronteront Brentford lundi à 19h GMT pour clôturer cette riche semaine de football sénégalais à l’international.

