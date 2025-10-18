UFOA-A U17 : le Sénégal conserve son titre face au Mali (2-0) à Bamako





L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans (U17) a remporté pour la deuxième fois consécutive le tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A), en s’imposant 2-0 face au Mali, ce samedi à Bamako.



Déjà sacrés face à ce même adversaire en 2024, les Lionceaux ont confirmé leur suprématie régionale grâce à un doublé de Souleymane Commissaire Faye, inscrit aux 40e et 50e minutes de jeu.



Invaincus tout au long de la compétition, les jeunes Sénégalais réalisent un parcours sans faute et décrochent, en même temps que leurs adversaires maliens, leur qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) U17.



Le Sénégal, rappelons-le, est également tenant du titre continental, après sa victoire à la CAN U17 2023 disputée en Algérie.

