Cayar : la commune honore ses meilleurs élèves lors de sa première Journée de l’excellence

« Aujourd’hui, ce qui nous réunit, c’est la première Journée de l’excellence de Cayar », a déclaré le maire Alioune Ndoye, soulignant que cette décision du conseil municipal revêt une double portée symbolique et éducative.



« Cette journée vise à stimuler l’émulation entre les apprenants tout en rendant hommage aux enseignants et aux partenaires sociaux pour leurs loyaux services », a précisé l’édile de la commune.



Pour donner corps à cette initiative, la municipalité a mobilisé plus de 15 millions de francs CFA, issus du Fonds de dotation et de ses ressources propres, avec le soutien de la Mutuelle d’épargne locale.

Cette enveloppe a servi à récompenser les lauréats et à doter les établissements scolaires en matériel pédagogique : ordinateurs, rames de papier, clés USB et autres fournitures destinées à faciliter le travail des enseignants.



Le maire a également réaffirmé sa volonté de poursuivre les investissements dans le secteur éducatif.



« Mon ambition est de garantir à tous une éducation de qualité, quoi qu’il m’en coûte », a-t-il déclaré.





Dans le cadre de cette politique éducative, la commune a déjà construit trois nouvelles salles de classe et réhabilité trois autres dans le moyen secondaire, malgré le fait que ce niveau d’enseignement ne relève pas directement de sa compétence.

Elle prévoit également de construire de nouvelles classes au collège pour accueillir les nombreux élèves admis en sixième à la suite des résultats remarquables enregistrés aux derniers examens.



Par ailleurs, la mairie continue de prendre en charge le loyer des étudiants originaires de Cayar inscrits dans les universités de Dakar, Bambey et Ziguinchor, confirmant ainsi sa volonté d’accompagner la jeunesse jusqu’à l’enseignement supérieur.



À travers cette première édition de la Journée de l’excellence, la commune de Cayar inscrit l’éducation au cœur de ses priorités.

Les autorités locales souhaitent en faire un rendez-vous annuel, symbole de la reconnaissance du mérite et de l’investissement des acteurs de l’école, dans une ville où l’éducation est perçue comme le socle du développement local.

