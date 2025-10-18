Le Parti Socialiste montre sa puissance à Thiès avec une rénovation en marche

Le Parti Socialiste (PS) s’est retrouvé ce week-end à Thiès pour une importante rencontre politique marquée par une forte mobilisation des militants et des responsables du parti.

Les interventions ont porté à la fois sur la réorganisation interne et sur la situation économique nationale, avec un appel appuyé à la transparence dans la gouvernance publique.



Les responsables socialistes ont exigé la publication et la déclassification de tous les rapports économiques relatifs à la gestion du pays, notamment ceux du Fonds Monétaire International (FMI).

Ils estiment que la population a le droit d’être informée sur la réalité des finances publiques et sur les engagements pris par l’État.



« Il est temps de dire la vérité aux Sénégalais. Tous les rapports du FMI doivent être rendus publics, et les documents relatifs aux dettes cachées doivent être déclassifiés. La transparence est un devoir envers le peuple », a déclaré l’un des principaux responsables du PS.



Les socialistes ont également invité les acteurs politiques à faire preuve de courage et de lucidité face à l’histoire récente du pays.

Selon eux, il ne suffit plus de dénoncer : il faut assumer les responsabilités liées à la gestion passée.



« Que chacun prenne ses responsabilités concernant le régime précédent. La vérité n’affaiblit pas un pays, elle le renforce », a lancé un cadre du parti.



Les responsables ont aussi mis en garde contre la montée des accusations sans fondement dans l’espace politique.

Ils appellent à un climat de sérénité et à un débat fondé sur les faits, et non sur les invectives.



« La politique doit redevenir un espace d’idées et de propositions, pas un terrain d’attaques personnelles. Les accusations gratuites affaiblissent notre démocratie », a averti un militant.



Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté du PS de se repositionner comme une force de propositions et de redonner un souffle nouveau à ses structures.

Les responsables ont promis de poursuivre la mobilisation à travers le pays pour préparer la refondation du parti dans un esprit d’unité, de responsabilité et de transparence.



« Le Parti Socialiste reste debout, fidèle à ses valeurs. Nous continuerons à défendre la vérité et la justice sociale », ont conclu les responsables.

