Lutte contre la drogue à Thiès : incinération massive de stupéfiants et produits impropres


Rédigé le Mercredi 17 Décembre 2025 à 15:16 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une cérémonie traditionnelle d’incinération de drogues saisies et de produits impropres à la consommation s’est tenue ce mercredi 17 décembre dans la forêt classée de Thiès.


Présidant l’événement, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès, Modou Sokhna Thiam, a indiqué que 95 tonnes de produits dangereux étaient concernées par cette opération. « Il s’agit notamment de 5 tonnes de stupéfiants, dont le chanvre indien et autres drogues, de faux médicaments, mais surtout de produits impropres à la consommation humaine », a précisé le magistrat.

Le procureur a salué la synergie d’action des forces de sécurité et des services impliqués, notamment la police, la douane, la gendarmerie, le service d’hygiène et le service du commerce. « Cette incinération n’est pas seulement un acte matériel, elle permet de magnifier le travail colossal réalisé par les forces de défense et de sécurité, qui ont fait preuve de courage et d’abnégation », a-t-il souligné.

En 2025, 95 affaires ont été jugées dans le ressort de Thiès au niveau de la chambre criminelle, dont 65 concernaient la drogue. L’objectif, selon le procureur, est de renforcer la présence des forces de sécurité sur le terrain et de focaliser la répression sur la confiscation et la destruction des produits illicites.

L’adjoint au gouverneur de Thiès en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang, a également pris part à cette cérémonie.




Lat Soukabé Fall

