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Lutte : Diop 2 confirme sa montée en puissance face à Liss Ndiango


Rédigé le Lundi 27 Avril 2026 à 08:04 | Lu 50 fois Rédigé par


Le lutteur Diop 2 s’impose face à Liss Ndiango à l’Arène nationale, poursuivant sa série de victoires et affirmant son statut de jeune espoir.


Lutte : Diop 2 confirme sa montée en puissance face à Liss Ndiango
 
Le lutteur Diop 2 a signé une nouvelle victoire en dominant Liss Ndiango, dimanche, lors d’un combat disputé à l’Arène nationale.
Originaire de Yeumbeul, Diop 2 confirme ainsi sa progression dans l’arène sénégalaise, enchaînant les performances convaincantes et se rapprochant progressivement du niveau des lutteurs les plus en vue.
En seulement six années de carrière, il s’impose comme une figure montante de sa génération, avec un bilan solide de 13 victoires pour une seule défaite en 14 combats.
De son côté, Liss Ndiango, représentant de Diamaguène, concède une nouvelle défaite, la deuxième consécutive dans son parcours récent.



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