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Le Sénégal et l’Arabie saoudite se neutralisent en match de préparation


Rédigé le Mercredi 10 Juin 2026 à 07:42 | Lu 54 fois Rédigé par


Le Sénégal et l’Arabie saoudite ont fait match nul (0-0) lors d’une rencontre amicale disputée dans le cadre de leur préparation aux prochaines échéances internationales.


Le Sénégal et l’Arabie saoudite se neutralisent en match de préparation
Le Sénégal et l’Arabie saoudite ont terminé leur rencontre amicale sur un score de parité (0-0), ce mercredi.
Aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver le chemin des filets au cours de cette confrontation de préparation. Malgré l’absence de buts, cette rencontre a permis aux deux sélections de poursuivre leurs réglages et d’évaluer leurs dispositifs tactiques avant les compétitions à venir.
Les deux formations ont privilégié l’organisation collective et la mise en place de leurs automatismes, limitant les prises de risque durant une grande partie du match.
Du côté sénégalais, ce résultat s’inscrit dans la continuité de la préparation des Lions, tandis que la sélection saoudienne a affiché une équipe disciplinée et bien structurée tout au long de la rencontre.
 



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