Bassirou Diomaye Faye reçoit les équipes nationales U17 et U15 après leurs succès continentaux

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, recevra ce lundi les sélections nationales U17 et U15 du Sénégal à la suite de leurs récentes performances sur la scène continentale. L’information a été communiquée par la Fédération sénégalaise de football.

Selon la FSF, la cérémonie est prévue à partir de 18 heures au Palais de la République.

L’équipe nationale U17 s’est illustrée en remportant la Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie au Maroc. En finale disputée le 2 juin à Rabat, les Lionceaux ont pris le dessus sur la Tanzanie après une séance de tirs au but, à l’issue d’un match terminé sur le score de 1-1.

Grâce à ce nouveau sacre, le Sénégal décroche un deuxième titre continental chez les moins de 17 ans après celui obtenu en 2023 en Algérie. Le pays rejoint ainsi le Cameroun, le Ghana, la Gambie, le Mali et le Nigeria parmi les nations ayant remporté cette compétition à deux reprises.

De son côté, la sélection nationale U15 a remporté le Championnat scolaire de la CAF. La finale, disputée le 10 avril à Harare, au Zimbabwe, s’est conclue par une victoire du Sénégal face à l’Ouganda à l’issue de la séance des tirs au but.